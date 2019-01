Ariana Grande le envió este emotivo mensaje a Mac Miller en el día de su cumpleaños | VIDEO

En medio de las celebraciones por el lanzamiento de su nuevo tema "7 Rings", la cantante Ariana Grande se tomó un momento para recordar a su ex, Mac Miller , quien habría cumplido un año más este sábado.

Mac Miller habría cumplido 27 años y muchos seguidores y seres queridos, incluyendo Ariana Grande, le enviaron mensajes en los que expresan echarlo de menos en este día especial.

"Te extraño", escribió Ariana Grande en su cuenta de Twitter, después de la medianoche. Además, la interpreta de "God is a Woman", compartió unas fotos de ambos en Instagram.

miss u. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 19 de enero de 2019

Como se recuerda, los artistas estuvieron juntos durante aproximadamente dos años y se separaron en mayo del año pasado. La cantante de "No Tears Left to Cry" guardó silencio sobre él hasta su repentina y trágica muerte el 7 de septiembre de aquel año.

"Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía diecinueve años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hablamos de esto. Muchas veces", escribió Ariana Grande tras la muerte de su ex, en aquel momento.

Luego de hallarlo muerto en su vivienda, las autoridades revelaron que la causa de la muerte de Mac Miller se debió a una toxicidad mixta de drogas.