Ariana Grande se pronuncia. A través de su cuenta Instagram, la cantante decidió enviar un mensaje que ha dejado a sus seguidores con más preguntas y respuestas ¿Tendrá algo que ver con el fin de su romance con Pete Davidson?

Según informó TMZ, Ariana Grande y Pete Davidson terminaron su historia de amor el último fin de semana. El portal de noticias señaló que ambos se siguen amando, pero tras la muerte de Mac Miller, el ex de la cantante, las cosas no eran las mismas.

Ahora, después de que la noticia dé la vuelta al mundo, Ariana Grande compartió un extraño mensaje en Instagram, donde revela que la ansiedad estuvo a punto de arruinar su día. Sin embargo, no dejará que eso pase.

"No puedo creer que casi dejo que mi ansiedad arruine esto para mí hoy. No hoy satán, Ni mañana ni el siguiente día. No más. Puedes chupar mi verde p... Voy a cantar con mi corazón y seré un buque andante de amor. Adiós", escribió Ariana Grande.

En la foto, la cantante aparece sacando la lengua y está con los labios pintados de color verde. Sus fans no pueden comentar la imagen de Ariana Grande pues ella ha desactivado todos los comentarios desde que se supo su rompimiento con Pete Davidson.