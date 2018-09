Ariana Grande asiste al funeral de Aretha Franklin y pastor le 'mete la mano' en plena ceremonia | VIDEO y FOTOS

¡Ni las celebridades se salvan del acoso y del machismo! Gran indignación ha generado el descaro del obispo Charles H. Ellis III, quien manoseó a Ariana Grande durante el funeral de la cantante Aretha Franklin.

Ariana Grande fue invitada para cantar en el funeral de la famosa Aretha Franklin. Luego de interpretar '(You make me feel like) A Natural Woman', el obispo Chales H. Hills la felicitó y le dedicó unas palabras. Sin embargo, la celebridad jamás esperó ser víctima de tocamientos indebidos por el pastor.

Según se puede ver en las imágenes que ya son virales en todo el mundo, Ellis pasa su brazo derecho alrededor de Ariana Grande y posa su mano en su pecho. Poco a poco, el pastor acerca a la cantante hacia él, presionando sus dedos contra su senos.



Como es evidente, Ariana Grande muestra su incomodidad pero guarda silencio. Tras el indignante episodio, el predicador dio la cara y se disculpó con la cantante pop y con sus fanáticos.

"Nunca sería mi intención tocar el pecho de una mujer. No sé, supongo que puse mi brazo alrededor de ella", dijo Ellis en una entrevista para The Associated Press.

"Tal vez crucé el límite, tal vez fui demasiado amigable o familiar, pero de nuevo, me disculpó", agregó el pastor al mismo tiempo que aseguró que abrazó a todos los artistas durante el funeral celebrado el último viernes.

"Abrazo a todas las artistas femeninas y a los artistas masculinos", indicó. "A todos lo que estaban ahí les estreché las manos y los abrace. Eso es lo que somos en la Iglesia. Todo se trata de amor", dijo.

Pastor manosea a Ariana Grande en funeral. Video: Twitter

