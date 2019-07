¡Sorpresa! Ariana Grande, Selena Gomez y J Balvin juntos en un mismo proyecto musical | FOTOS

Como cada año, Estados Unidos –y gran parte del resto del mundo- se mantiene a la expectativa de conocer la banda sonora del videojuego NBA 2K, una de las pocas producciones que es capaz de reunir a grandes –y varias- estrellas musicales.

Ahora, NBA 2K20 no ha decepcionado y presentó un cartel formado por 50 canciones de artistas de primer nivel, entre los cuales destacan nombres como Ariana Grande , Selena Gomez, J Balvin, Katy Perry, entre otros.

Post Malone, Lil Wayne, Billie Eilish, Diplo, Travis Scott, Calvin Harris, J Cole, Halsey, Juice Wrld, Zedd, Bad Bunny, Motley Crue, T-Pain, Meek Mill, Young Thug, Sia, Tyga, 21 Savage, Offset, Rag'n'Bone Man, XXXTentacion y muchos más también están incluidos en la banda sonora.

De esta manera, canciones de Hip-Hop, rock, electrónica, pop y más géneros estarán presentes en este espectacular proyecto musical que ya forma parte importante de la historia de la NBA.

La franquicia colabora con la leyenda Steve Stoute en este proyecto; sin embargo, la lista no está cerrada ya que el estudio ha comenzado la búsqueda internacional de artistas del "mañana" para que aparezcan en NBA 2K20.

Desde el 1 de agosto hasta el 15 de septiembre, los artistas pueden enviar su canción a través de la nueva aplicación de UnitedMasters y el propio Steve Stoute y un panel repleto de celebridades la evaluarán. Las 10 mejores canciones llegarán a la banda sonora del juego en una futura actualización.

A continuación la lista de canciones de NBA 2K20:



Skrawberries - JID, BJ The Chicago Kid

Hear Me Calling - Juice WRLD

Proud of U - Earth Gang, Young Thug

Mansa Musa - Cardi B

Legacy - Offset, Travis Scott, 21 Savage

I Can't Get Enough - Benny Blanco, Selena Gomez, J Balvin

Whoa - XXXTENTACION

200 MpH - Bad Bunny, Diplo, Nitti Gritti

Run it Down - Jay Prince

Big Shot - Gunna

Dribble2Much - Dribble2Much, Problem

MC's Act Like They Don't Know - KRS One

Swishhh - Dribble2Much

Down - Run the Jewels

Butterfly - Cousin Stizz

Sandra's Rose - Drake

Play With Ya - Deezy

Audio - Sia

Win - Q Da Fool, Kenny Beats

My Boi - TroyBoi Remix - Billie Eilish, TroyBoi

11 Minutes - Yungblud, Halsey, Travis Barker

We Did It - 1K Phew, WHATUPRG

Wow. Remix - Post Malone, Tyga, Roddy Ricch

Beautiful Smile - Saba, IDK

I Don't Need No Help - NLE Choppa

I'm Dope - Tobe Nwigwe, David Michael Wyatt

Grinding All My Life - Nipsey Hussle

Maintain - Belly, NAV

Uptown Vibes - Meek Mill, Fabulous, Anuel AA

Goat Talk - T-Pain, Lil Wayne

365 Remix - Zedd, Katy Perry, Kuuro

Superfly - Blessed

Control - Aaron Taos

Ran Off - Deniro Farrar

Monopoly - Ariana Grande, Victoria Monet

Live Wire - Motely Crue

Giant - Calvin Harris, Rag'n'Bone Man

How Did I Get Here - Offset, J.Cole

Digital - IDK

Superhuman - Campfire, Shane Eli

16 Hours - Higher Brothers

Something To Believe In - Jane Holiday

We Came to Win - Kairo, Sha'Ki

Rodman - Pardison Fontaine

So Sorry - Ray Moon

Back Up - The Seige