El compositor y cantante mexicano Armando Manzanero tuvo una relación muy estrecha con el Perú, pues desde sus inicios tuvo amistad con Chabuca Granda, Augusto Polo Campos y era un admirador del vals criollo.

Fue precisamente Chabuca Granda quien le recomendó al compositor mexicano que interpretara sus propias canciones, tal como lo hacía ella, y diera un paso más allá en su carrera musical.

De esta forma, Armando Manzanero forjó desde los años 50 una extensa carrera musical.

Años después, el compositor mexicano reconoció su admiración por el vals y mantuvo una cercana relación con figuras como Augusto Polo Campos y Luis Abanto Morales.

Años después hizo una gran amistad con Tania Libertad, con quien grabó varios discos y realizó varios shows. Mientras que en Lima estuvo siempre cerca de personajes como Eva Ayllón, el músico Jean Pierre Magnet, Cecilia Bracamonte y otros.

PELEA CON POLO CAMPOS

Aunque en los años setenta Polo Campos y Manzanero se trataban como ‘compadres’, años después su amistad se vería truncada por una acusación del compositor peruano.

Polo Campos afirmó en varias oportunidades que Manzanero falsificó su firma para registrar a su nombre el tema ‘Cariño malo’, en el país azteca.

“Hace muchos años el señor Manzanero me invitó a México para bautizar a uno de sus hijos y al día siguiente me llevó a Puerto Rico para un show. Me pidió mi pasaporte para comprar el pasaje y nunca supe que usaría el documento para una estafa”, señaló en su momento Polo Campos.

Ante eso, Armando Manzanero respondió que se sintió mal “porque Augusto es mi amigo, mi compadre, pero no tengo tiempo ni humor para una reconciliación”, señaló.