Rodrigo Manzanero, hijo peruano del cantante y compositor mexicano Armando Manzanero, contó detalles de cómo afrontó la noticia de la muerte del intérprete de “Esta tarde vi llover”, “Somos novios” y “Adoro”.

“En cuanto yo me enteré, tiré el teléfono, me puse a llorar, no quería vivir. Fui capaz de donar un riñón a mi papá, le había dicho una noche anterior a su esposa que si le falta un riñón, yo se lo daba”, confesó Rodrigo en una entrevista con “América Espectáculos”.

En otro momento, el hijo del artista mexicano reconoció que en su juventud su relación con su padre fue distante. “Fui muy rebelde de niño, no estuve a favor de algunas cosas que sucedían en mi entorno y a causa de esa rebeldía no seguí buenos pasos de joven. Hicimos un borrón y cuenta nueva de nuestras vidas, y como yo ya lo he dicho: no hay hijo perfecto, ni padre perfecto. Que un hijo juzgue a un padre (o viceversa) no es correcto”, añadió.

Rodrigo Manzanero dijo que cuando empezó a acercarse a su padre sintió melancolía por todo el tiempo que habían perdido juntos. “Al principio cuando empecé a juntarme con mi papá, hace tres años (2017), lo primero que me dijo: ‘Mira si tú eres el diablo, yo soy el papá del diablo, así que tú no te preocupes’. Me entró un poco la melancolía de que nosotros no hemos tenido esa cercanía que hubiéramos querido desde un inicio”, contó.

Manzanero Ojeda, hijo de la modelo peruana Teresa Ojeda, confesó que deseaba que su padre lo viera unirse en matrimonio; sin embargo, la pandemia del coronavirus no permitió que se casara en el 2020.

“Insistía yo mucho en que mi papá nos casara este año de religioso, lamentablemente por la pandemia estuvimos postergando en cuatro ocasiones. Nos la postergaron para este año, yo no quería y me dijeron: ‘De 300 invitados, solo llegaran 50’. Y yo respondí: ‘No me importa con tal que vaya mi papá’”, contó.

Finalmente, Manzanero evitó pronunciarse respecto a la herencia del compositor mexicano. “De la herencia no me pregunten. Mi papá era de las personas que si tenía lana se la gastaba”, finalizó.

