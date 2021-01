El nombre de Armie Hammer, conocido por su actuación en “Call Me By Your Name”, se volvió tendencia en redes sociales luego que se viralizaran mensajes privados que habría sostenido con distintas mujeres en los que, además de revelar sus infidelidades, expuso fantasías sexuales relacionadas con el canibalismo y la manipulación sexual.

Tras hacerse públicas las conversaciones de la estrella de Hollywood, se ha dado a conocer que Elizabeth Chambers -quien estuvo casada con Hammer durante diez años, de quien se divorció hace apenas unos meses, y con quien tiene dos hijos, de tres y cinco años- está “horrorizada y asqueada”.

Según declaraciones de una fuente cercana a la actriz al tabloide británico Daily Mail, ella aseguró que su expareja le parece “un monstruo”; sin embargo, la noticia no la habría tomado por sorpresa, ya que el mismo informante indicó al citado medio que “muchas de estas mujeres habían contactado con Elizabeth, y aunque ella no quería admitirlo antes, ahora sabe que están contando la verdad”.

“Armie tenía un lado completamente diferente que ella no conocía. Si siempre estuvo allí y él lo mantuvo oculto, o si sucedió algo que lo cambió por completo, ella no lo sabe”, aseguró esta persona. Hasta el momento, Elizabeth Chambers no se ha pronunciado públicamente sobre este asunto que ha conmocionado a Hollywood.

Luego que salieran a la luz las acusaciones en su contra, Armie Hammer emitió un comunicado para defenderse y anunciar, además, que decidió abandonar la película “Boda de escopeta” que iba a protagonizar con Jennifer Lopez.

“No estoy respondiendo a estas mentiras, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo en conciencia dejar a mis hijos durante 4 meses para rodar una película en la República Dominicana. Lionsgate me está apoyando con esto y les estoy agradecido por eso”, señaló, según la revista Variety.

