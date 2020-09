Arturo Peniche no la ha pasado nada bien durante esta pandemia, ya que a causa del virus ha perdido a familiares, amigos, su contrato de exclusividad y también ha sido el fin de su matrimonio con Gabriela Ortiz, la mujer que ha estado a su lado durante 38 años.

Esta situación, sin duda, ha causado mucha sorpresa a propios y extraños, ya que hasta hace poco, el galán de “María Mercedes” había compartido con todos sus seguidores, sus más íntimos secretos para mantener por muchos años un matrimonio feliz y ahora, todo esto se acabado.

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda en su show web “En casa de Mara” , Arturo Peniche confesó que tenía el corazón roto por todo lo que ha perdido a causa de la pandemia y que sintió que era un estorbo para su esposa.

Esta noticia ha causado mucha tristeza a los fans del actor mexicano, ya que muchos admiraban la hermosa historia de amor que Arturo Peniche y Gabriela Ortiz han tenido por 38 años y hoy termina a causa del coronavirus.

¿CÓMO SE CONOCIERON ARTURO PENICHE Y SU ESPOSA?

Arturo Peniche y Gabriela Ortiz se conocieron a través de uno de los hermanos de ella, que era mejor amigo del actor. Un día, en casa de ella, él “le echó el ojo”. A los tres meses de noviazgo, él le propuso matrimonio; ocho meses después decidieron casarse.

El amor creció con los años. Su primera hija, Khiabet, nació en 1984 y Brandon llegó al mundo dos años después.

Arturo Peniche y su hija mayor (Foto: Instagram)

La pareja se ha mantenido estable desde el primer momento, así que ellos siempre han sido considerados como uno de los matrimonios más estables del mundo del espectáculo. Incluso, siempre compartían sus secretos para mantener encendida la llama del amor, sin embargo, 38 años después, ellos decidieron acabar con su unión.

¿POR QUÉ ARTURO PENICHE DECIDIÓ PONERLE FIN A SU MATRIMONIO?

Mara Patricia Castañeda y Arturo Peniche conversaron sobre la trayectoria del actor, pero la periodista también abordó otros temas de su vida privada, como las muertes de sus familiares a causa del coronavirus.

Fue entonces cuando señaló que el covid también había arrasado con su matrimonio: “Hubo un cambio de ideas ahí, medio raras. Como yo no podía acercarme a la ciudad, provoqué malestar de, supuestamente, no haber estado”, inició su relato.

Arturo Peniche ha dicho que no se separará de su esposa, pero estarán separados (Foto: Despierta América)

Y es que además de los fallecimientos mencionados, su esposa, su hijo, su nuera, su suegra y sus cuñados también se enfermaron de covid. El problema fue que él decidió quedarse en su casa de Guanajuato para no contagiarse.

En la entrevista explicó que, contrario a lo que su esposa afirma, él estuvo “un mes muy puesto. Informado de todo lo que estaba pasando”.

Reveló cuáles fueron los motivos que lo hicieron tomar la decisión de separarse de su esposa: “Ella cree que no hice nada, y ya estoy fastidiado de que no se me reconozca que soy un chingón en todo, porque lo soy; y eso me tiene fastidiado ya. Entonces tomé la decisión de quitarme de ahí”.

Detalló cómo se siente actualmente dentro de su relación: “Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti es porque ya estás estorbando. Entonces: al buen entendedor, como yo, pocas palabras”.

El actor se siente muy molesto por esta situación, pero no quiere estorbar a su esposa (Foto: Despierta América)

Peniche señaló: “Siento que no funciono como hombre, que no sirvo. Entonces, yo tengo ganas de seguir funcionando como hombre y de seguir amando”.

Agregó: “Yo ya no puedo vivir con alguien a quien le estorbo, a la que le hago sentir eso. ¿Para qué la molesto? Porque la ofendo hasta con la verdad. Entonces ya no quiero ofenderla, la amo tanto que prefiero quitarme”.

El actor dijo que a pesar de que sigue amando “muchísimo” a su esposa, no hay marcha atrás en su decisión: “Como soy un hombre de palabra, ya tomé la determinación y dije: ‘¿No?, bye’”.

Compartió que lleva más de un mes de no ver a su todavía esposa. Y dijo que, a pesar de la separación, no se divorciará: “Voy a estar casado toda mi vida, yo no quiero fracasos. A lo mejor ella necesitará divorciarse algún día pero no creo que se pueda dar”.

Sobre la posibilidad de tener otras relaciones y seguir con su contrato matrimonial con Gabriela Ortiz, el actor le respondió a Mara Patricia Castañeda: “Échense a un casado, no estoy de mal ver”.

