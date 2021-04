En el tercer capítulo de la temporada 2 de “Luis Miguel, la serie” se mostró el reencuentro de ‘El Sol’ con Michelle Salas. En la producción de Netflix, los tiempos que se manejan son entre 1996 y 2005, así que algunas acciones son muy imprecisas y sobre todo cómo se llevó a cabo dicha reunión entre padre e hija.

En la serie se muestra que Micky llama a Stephanie Salas, once años después de la última visita que le hizo a su hija, así que pide saber más de ella, pero se genera una discusión y esto llevó a que Michelle le reclame a su madre por no decirle que Luis Miguel llamó y preguntó por ella.

Así que la jovencita no duda en solicitar el número de celular de su padre para comunicarse con él y tener un acercamiento después de muchos años y realmente todo esto es impreciso a lo que sucedió en la vida real. Aquí te vamos a contar cómo se llevó a cabo el reencuentro entre Luis Miguel y Michelle Salas.

CÓMO FUE EL REENCUENTRO DE LUIS MIGUEL CON MICHELLE SALAS EN 2008

Todo empezó cuando Michelle Salas tenía 16 años y sé canso de seguir siendo señalada por ser la hija reconocida de Luis Miguel, así que ella decidió tomar el toro por las astas y salió al frente a acabar con todo los rumores.

“Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo”, declaró Michelle a la revista Quién donde protagonizó la portada.

(Foto: Instagram/ Michelle Salas)

Luis Miguel dejó de buscar a su hija cuando ella tenía 6 años. “No lo pudo hacer en toda mi vida, ahora solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!”, dijo Salas cuando rompió el silencio sobre su padre y cansada de los señalamientos.

“Michelle la hija de…”Es horrible que la gente se secretee a mis espaldas: ‘Mira, ahí va la hija de Luis Miguel’. Ya saben que soy hija de Luis Miguel, no se traumen. Voy a ser una viejita y seguiré siendo la hija viejita de Luis Miguel”, explicó la modelo a la revista en 2005.

Michelle Salas en la portada de Quién en 2005.

La frase de Michelle Salas acaparó todas las portadas de los diarios y fue la noticia del momento en todos los programas de farándula. Una referencia mínima de esto se hace en “Luis Miguel, la serie”, cuando el cantante le pide a Ambrosi que haga el contacto con su hija y él le responde que se espere a “que se calmen las aguas”.

Fue hasta el 2007 que Luis Miguel le pidió a Alejandro Asensi que comenzará los trámites para reconocer a Michelle como su hija. Ella estaba por cumplir 18 años y finalmente, el reencuentro entre padre e hija sucedió en 2008.

Una vez que la reconoció, la influencer llevó el apellido de su padre, siendo oficialmente Michelle Gallego Salas. Una vez que el cantante tomó estos pasos con su hija, ella se mudó a Los Ángeles a vivir con su padre, Aracely y el primer hijo de la pareja.

Luis Miguel y Michelle Salas se volvieron a reencontrar en 2008, cuando la joven tenía 18 años (Foto: Archivo)