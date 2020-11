Ariadne Díaz estuvo a punto de regresar a la actuación y protagonizar la telenovela “¿Y qué le pasa a mi familia?” junto a José Ron . Sin embargo, el galán de “Te doy mi vida” decidió renunciar al proyecto y la actriz también decidió dar un paso al costado. Ante esta situación, el pasado mes de octubre Juan Osorio presentó a Eva Cedeño y Mane de la Parra como los flamantes protagonistas de esta historia romántica con tintes de comedia.

En su momento, la actriz mexicana dijo que no tenía ningún problema en volver a compartir set de grabación con su ex, mucho menos lo tenía su actual pareja, el también actor Marcus Ornellas, quien al parecer no es nada celoso.

A través de sus redes sociales, Ariadne Díaz dijo que su novio no tenía problemas con eso, es más la felicitó y le deseo los mejores éxitos tras su retorno, pero finalmente esto no sucedió, ya que finalmente desistió de ser la protagonista de “¿Y qué le pasa a mi familia?”.

Ariadne Díaz y José Ron iban a trabajar juntos, pero no sucedió (Foto: Televisa)

NO ES CELOSO

“No, no es celoso. Imagínense que cuando me invitaron a hacer la novela le dije : ‘Va a protagonizar Ron’. Y me dijo: ‘Ay pues qué bueno, es muy buen chavo’”, compartió el pasado fin de semana la actriz de 34 años a través de una sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo por medio de su perfil de Instagram ante sus más de 5 millones de seguidores.

En esta misma dinámica, la también heroína del melodrama Llena de amor se sinceró acerca de la parte de su carrera que menos le gusta. “La verdad es que no me gusta la parte de la fama en la vida diaria porque soy muy de ser como yo soy, de ir a lugar populares, de andar en fachas...”, aseveró Ariadne.

“Es muy lindo, muy gratificante el reconocimiento, el cariño de la gente, [pero] como que sí hay situaciones donde a uno le gustaría como pasar desapercibida, o sea desde ir con el doctor hasta estar echándote el taco”, reconoció la actriz.

La actriz mexicana ha contado que su novio no tenía problemas en que comparta roles con José Ron (Foto: Mezcal)

