¡Vivan los niños! fue una de las telenovelas infantiles más exitosas de Televisa de principios del milenio. Tuvo gran popularidad en México y en todos los países a los que llegó, robándose el cariño del público con una historia tan cautivadora que ha perdurado por casi 20 años.

Emitida entre 2002 y 2003, la historia seguía a un grupo de niños de segundo año que viven momentos inolvidables en la escuela, al lado de su maestra Lupita Gómez, interpretada por Andrea Legarreta.

‘Vivan los Niños’ es una telenovela infantil que se creó en el 2002 como una readaptación de la telenovela Carrusel (1989).

La exitosa telenovela infantil logró varios premios y, aunque han pasado 17 años desde su estreno, su popularidad la mantiene vigente hasta el día de hoy. La ficción nos envolvió en las travesuras del grupo de segundo grado de primaria de la escuela Patria Unida, en la que grandes y chicos se sintieron identificados con los personajes.

Entre los más recordados de la serie están Marisol (Daniela Aedo), Simoneta (Natalia Juárez), Estrella (Danna Paola), Polita (Ana Paula Cáceres), Lucas Batalla (Andrés Márquez), Ángel (Christian Stanley), entro otros más. Y de este grupo, Wendy, sin dudas, es inolvidable.

ASÍ LUCE VALERIA LÓPEZ, LA PELIRROJA WENDY EN LA TELENOVELA

Hoy, esa pequeña que vivió grandes aventuras junto con Marisol, Simoneta y Polita, entre otros, está convertida en una hermosa joven de 25 años que se encuentra alejada del mundo de la interpretación.

"Fue una experiencia que me quedó a mí para toda la vida porque, aparte de que hice muchos amigos, aprendí muchísimas cosas". Así define Valeria López su participación en la exitosa telenovela infantil de Televisa, historia en la que interpretó a Wendy.

"Dejé [la actuación] porque tenía que estudiar, tenía que regresarme a vivir a Pachuca y porque la verdad siempre como que mi objetivo no fue dedicarme completamente a la actuación sino más estudiar", reconoció durante una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de la página de Facebook “Yo fui generación TN”.

Hoy Valeria López tiene 25 años (Foto: Instagram)

Valeria López, quien también participó en otras exitosas telenovelas de Televisa como Pablo y Andrea, Contra viento y marea y Mujer de madera, está alejada del mundo artístico. Sin embargo, sigue manteniendo contacto con sus compañeros de ¡Vivan los niños!

Ahora, Valeria se dedica de lleno a su profesión. "Estudié cirujano dentista. Estudié 5 años y [luego] estuve un año haciendo un servicio social", informó la retirada actriz, quien planea realizar ahora una especialidad enfocada en niños.

"Fueron 6 años donde estuve levantándome siempre supertemprano, de estar apurada siempre, haciendo tareas, atendiendo pacientes y la verdad es que sí es un poco estresante, entonces decidí tomarme [6 meses de descanso] pero ahorita voy a tomar una especialidad que se llama odontopediatría, que es dentista para niños, que es lo que a mí me encanta. Ya que termine la cuarentena voy a hacer mi examen para empezar mi especialidad", contó.

¿CÓMO VALERIA LÓPEZ LOGRO OBTENER EL PAPEL DE WENDY?

Valeria López también recordó cómo fue que llegó en 2002 a formar parte del elenco de la exitosa telenovela infantil que protagonizaron Andrea Legarreta y Eduardo Capetillo.

“La verdad es que vivía en Pachuca y no hacía nada de actuación. Yo acá tomaba clases de ballet y en ese tiempo pasó un comercial en el programa Hoy donde buscaban niños de diferentes nacionalidades o diferentes características, entonces mi abuelita de parte de mi mamá le marcó a mi mamá y le dijo que estaban buscando niñas pelirrojas […] y pues mis papás me llevaron. Obviamente mi mamá siempre me dijo que eso era algo que a lo mejor no pasaba, que no me hiciera ilusiones pero sí quedé y estuve viviendo allá mucho tiempo", rememoró.

