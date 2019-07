Austin Butler dará vida a Elvis Presley en la película biográfica sobre "El rey del rock and roll"

El actor estadounidense Austin Butler será Elvis Presley en la película biográfica sobre el rey del rock and roll que prepara Baz Luhrmann, el director conocido principalmente por "Moulin Rouge!" (2001), informó este lunes el medio especializado Deadline.

Austin Butler compartirá créditos con Tom Hanks, quien interpretará en esta cinta al coronel Tom Parker, representante de Elvis Presley y una persona crucial y muy controvertida en la carrera del cantante.

No muy conocido para el gran público, este joven actor encadenará así tres proyectos de notable envergadura en los que ha dejado su huella recientemente, ya que participó en la cinta "The Dead Don't Die" (2019), de Jim Jarmush; y se le podrá ver dentro de muy poco en "Once Upon a Time... in Hollywood", la esperada nueva película de Quentin Tarantino.

Para ser elegido como Elvis Presley, Austin Butler tuvo que imponerse a actores como Ansel Elgort, Miles Teller o Harry Styles que también hicieron pruebas para el papel.

"Sabía que no podría hacer esta película si el 'casting' no era absolutamente correcto, y buscamos a fondo a un actor con la capacidad de evocar el movimiento natural y singular y las cualidades vocales de esta estrella incomparable pero, también, la vulnerabilidad interna del artista", dijo hoy Baz Luhrmann.

"Había oído de Austin Butler por su destacable rol frente a Denzel Washington en la obra de Broadway 'The Iceman Cometh', y, mediante un viaje de exhaustivas pruebas de cámara y talleres de actuación y música, supe inequívocamente que había encontrado a alguien que podía encarnar el espíritu de una de las figuras mundiales de la música más icónicas", añadió.

Baz Luhrmann escribió junto a Craig Pierce el guion de este filme que se rodará en Australia, donde nació este realizador que alcanzó la fama gracias al musical sobre un cabaret de París "Moulin Rouge!".

Conocido por su impactante y excitante estilo visual tras las cámaras, Baz Luhrmann fue nominado al Oscar a Mejor película por esa cinta que protagonizaron Nicole Kidman y Ewan McGregor.

Su filmografía incluye otros títulos como "Romeo + Juliet" (1996), "Australia" (2008) o "The Great Gatsby" (2013).

