Después de un año de caos, luchando contra la depresión y la recaída al alcohol y las drogas, Demi Lovato le está volviendo a sonreír a la vida y le abrió las puertas al amor al presentar hace unos días, a través de sus redes sociales, a su actual pareja Austin Wilson. Noticia que ha causado asombro entre sus seguidores, quienes desconocían que este modelo ocupaba un lugar privilegiado en el corazón de la cantante.

Muestra de ello es que la intérprete de “Échame la culpa”, tras dar a conocer su romance, se dejó ver y fotografiar caminando de la mano del joven. Ambos no ocultan lo felices que están, pues en todo momento se mostraron relajados.

Como se recuerda, Lovato sorprendió a sus fans, que superan los 75.2 millones, la noche del martes cuando compartió una foto con Wilson y aunque no colocó explícitamente que era su novio, el breve mensaje dio a entender todo. “Mi (Emoji de corazón)”, escribió. Por su parte, el muchacho también hizo lo propio con otra foto en la habitación de la artista. “Mi amor”, redactó.

Muchos de los seguidores de Demi Lovato que esperan verla feliz se han preguntado quién es el joven que robó su corazón y aunque se conoce poco de él; a continuación, te contamos 10 cosas de Austin Wilson.



Demi Lovato junto a Austin Wilson, su nueva pareja. (Foto: Instagram)

1. NACIMIENTO

Austin Wilson nació un 25 de mayo de 1993 y es originario de California. Actualmente, tiene 26 años.



2. SUS PADRES

Es hijo del reconocido skater George Wilson, uno de los famosos Z-Boys de Dogtown, un grupo de chicos de Venice que en los setenta revolucionaron el skateboarding. Su madre es Ana Castronovo, quien trabaja para la marca de ropa de yoga Spiritual Gangster. Con ambos tiene una muy buena relación.



El padre de Austin Wilson, en su juventud, fue un reconocido skater. (Foto: Instagram)

3. MODELAJE

Wilson estudió modelaje en el Santa Monica College y trabaja en Los Angeles para reconocidas marcas de ropa como Civil Regime, For Those Who Sin y MSTKN.



4. TATUAJES

Desde joven, y más desde su carrera como modelo, empezó a cubrir su cuerpo con tatuajes, incluido parte de su rostro.



Los tatuajes son una de las cosas que más le encantan al joven. (Foto: Instagram)

5. SEGUIDORES

Creó su cuenta de Instagram en 2015 y cuenta con 100K seguidores, que de seguro seguirá creciendo con el inicio de su relación con Demi Lovato.



6. AMISTADES EN COMÚN

Austin Wilson y Demi Lovato tienen muchos amigos en común, incluyendo a Thomas Trussel, un modelo que murió de sobredosis en octubre último.



Austin Wilson junto a su amigo Thomas Trussel. (Foto: Instagram)

7. NEGOCIO FAMILIAR

El papá del muchacho tiene una línea de jeans de nombre Rivi Goods en Los Angeles. Con el fin de promocionar el negocio, Wilson abrió su cuenta de Instagram.



8. HOBBIES

Entre los hobbies del joven de 26 años están los autos y el deporte extremo.



Austin Wilson tiene una buena relación con sus padres, quienes se separaron hace años. (Foto: Instagram)

9. ORGULLOSO DE SU SOBRINA

El modelo está orgulloso de su sobrina, un nuevo miembro de su familia, hija de su hermano Tyler Ash con Amanda Merten.



10. REALMENTE NO TIENE HERMANOS

La relación que tiene Wilson con Tyler no es precisamente de sangre, pero al llevarse tan bien se consideran familia y comparten todo. Su hermano es fotógrafo profesional y hace poco celebró estar sobrio por 11 años.