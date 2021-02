El 2020 y este inicio de 2021 ha tenido mucho movimiento para Autobus. Han publicado tres singles y ahora un videoclip, los cuales marcan un hito importante en la banda, en donde se evidencia un mensaje en donde el tiempo es relativo cuando existen deseos de compartir un punto de vista sobre lo que nos rodea.

Justamente, el corte visual de “Sobre-viviendo” nos presenta al grupo en medio de una confusión de seguir adelante en la nueva normalidad por la que pasa el mundo. Conserva el matiz psicodélico y esa idea de superación frente a la complejidad de la realidad.

“El video de ‘Sobre-viviendo’ no pudo ser estrenado en su momento porque nos agarró la crisis política y no nos parecía acertado lanzarlo y no manifestarnos con lo que estaba pasando en ese entonces”, indica Luis Enrique Piccini, vocalista y líder de la banda. “Ahora que las cosas se calmaron un poco, creemos que es el momento para darle un poco de exposición a ese trabajo que hicimos el año pasado”, asegura.

Esta canción fue compuesta por el mismo Piccini y Alejo León, quien ha colaborado con la banda en algunas oportunidades. Además, fue producido por Adrian Mendoza, productor y compositor de ElisaRecords.

Sobre el video, fue producido por Nueva Ola, bajo la dirección, cámara y edición de Nicolás Pastor. Además, contó en la iluminación a Orlando Aquije y la dirección de arte y styling a Paloma Dávila. Además, un agradecimiento especial para Diego Benavides Paz.

“El mensaje de esta canción se centra en cómo dejar pasar lo negativo, superar un momento, una situación, a uno mismo y volver al inicio. Reinventarse. Sobrevivir en todo el sentido de la palabra. Sentirse cómodo ‘sobre-viviendo’ en esa nueva forma de ser”; agrega Piccini.

