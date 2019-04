"Avengers: Endgame": Cine peruano ofrece función a las 3:00 A.M. a pedido de los fans

'Avengers: Endgame' llega el 25 de abril al Perú y la emoción entre los seguidores de las películas de Marvel va en aumento. A pedido de muchos que no consiguieron sus entradas para el estreno a medianoche, las cadenas de cine vienen habilitando más funciones en sus sedes.

Debido a la demanda de los fans, Cinépolis, Cineplanet y Cinemark agregaron funciones desde las 6 de la mañana en adelante, para alegría de aquellos que quieren ser los primeros en verla. ¡AQUÍ MÁS INFORMACIÓN!

Sin embargo, la cadena de multicines Cinestar decidió 'romper esquemas' y poner a disposición del público entradas para una función especial a las 3 a.m., el mismo día del estreno.

"Ya no falta nada para el estreno de #AvengersEndGame, y #Cinestar te trae más funciones disponibles, ahora en el horario de 3:00 am, que no te spoileen la película más esperada del año.

Compra tu entrada online en PRE VENTA en o de manera presencial en tu Cinestar más cercano", se lee en el post de la mencionada cadena.

Asimismo, es importante mencionar que dicha función solo será habilitada en las sedes de Cinestar de Benavides y Chimbote. ¿Te apuntas?

SINOPSIS

​El grave desenlace de los acontecimientos provocados por Thanos, que acabó con la mitad del universo y parte de Los Vengadores, obliga a aquellos Superhéroes que sobrevivieron a tomar una firme posición en ' Avengers: Endgame'. La nueva película de Marvel Studios marca el gran cierre de un recorrido cinematográfico sin precedentes.



'Avengers: Endgame' es producida por Kevin Feige y dirigida por Anthony y Joe Russo. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo, Trinh Tran, Jon Favreau y Stan Lee son los productores ejecutivos, y el guion es de Christopher Markus y Stephen McFeely.



FECHAS DE ESTRENO EN LATINOAMÉRICA:

Argentina: 25 de abril del 2019

Bolivia: 25 de abril del 2019

Brasil: 25 de abril del 2019

Chile: 25 de abril del 2019

Colombia: 25 de abril del 2019

Ecuador: 26 de abril del 2019

México: 26 de abril del 2019

Panamá: 25 de abril del 2019

Paraguay: 25 de abril del 2019

Perú: 25 de abril del 2019

Trinidad: 25 de abril del 2019

Uruguay: 25 de abril del 2019

Venezuela: 26 de abril del 2019