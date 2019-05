Hermanos Russo revelaron porque el Capitán América pudo levantar el martillo de Thor en "Avengers: Endgame"

La película “Avengers: Endgame” continúa cosechando gran éxito en la taquilla mundial y los detalles en torno a su historia se van revelando poco a poco, por lo que sí todavía no has visto la película, te recomendamos no seguir leyendo, ya que los siguientes párrafos contienen spoilers.

Una de las escenas más épicas del filme se produce en la batalla final de los ‘Vengadores’ contra Thanos, donde el Capitán América logra levantar el martillo de Thor, Mjolnir.

Ver a Steve Rogers levantando el martillo del hijo de Odín es algo que ha ocurrido en los cómics; sin embargo, en el Universo Cinematográfico de Marvel no se había visto hasta ahora.

En “Avengers: Age of Ultron”, ya lo había intentado, y aunque logró moverlo levemente, no tuvo éxito al levantarlo. Ahora, los directores de la cinta, los hermanos Russo, se refirieron al respecto y sorprendieron a todos con sus declaraciones.

En una entrevista con el podcast Happy Sad Confused, los directores de “Avengers: Endgame” se refirieron al hecho y señalaron que “en nuestras cabezas, siempre fue capaz de manejarlo”.

“Él no lo sabía hasta ese momento en Ultron cuando intenta tomarlo, pero el carácter del Capitán, su humildad y por respeto al ego de Thor, en ese momento se da cuenta que lo puede mover y decide no hacerlo” , contó Joe Russo.

Recordemos que luego que el Capitán América logró dominar el Mjolnir, Thor dijo: “Lo sabía”, refiriéndose a la escena de “Age of Ultron” donde la mayoría de vengadores intentaron mover el martillo sin éxito; sin embargo, Rogers si pudo hacerlo.