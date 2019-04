Capitana Marvel es la protagonista del nuevo avance de un minuto de "Avengers: Endgame"

Marvel Studios sorprendió a sus fanáticos al revelar un nuevo avance de “Avengers: Endgame” durante el programa “Good Morning América”, que trasmite la cadena ABC. El clip de la casa productora de Disney tiene un minuto de duración.

En este nuevo clip se ve un poco más del encuentro entre Capitana Marvel y Thor. Ella está reunida con los vengadores sobrevivientes ideando un plan para acabar con Thanos y su 'obra' de eliminar al 50% de la población en todo el universo.

Capitana Marvel explica su ausencia de la Tierra cuando ocurrió el 'chasquido' de Thanos: A diferencia de nuestro planeta, otros no tienen a los Vengadores para ayudarlos, por eso ella decidió visitarlos y brindarles apoyo.

Black Widow: "Él usó las gemas de nuevo".

Hulk: "Hey, hey, hey; ¿iríamos en desventaja, lo saben?".

War Machine: "Él todavía tiene las gemas, así que...".

Capitana Marvel : "Así que las usamos para traer a todos de regreso".

Hulk: "¿Así como así?".

Capitán América: "Sí. Así como así".

Black Widow: "Incluso si hay una pequeña posibilidad de que podamos deshacer eso, se lo debemos a todos los que no están en esta habitación intentarlo".

Hulk: "Si lo hacemos, ¿cómo sabemos que terminará diferente a lo de antes?".

Capitana Marvel: "Porque antes no me tenían a mi".

War Machine: "Oye, chica nueva, todos en esta habitación han tenido esta vida de superhéroes. Y si no te molesta que pregunte, ¿dónde diablos has estado todo este tiempo?".

Capitana Marvel: "Hay muchos otros planetas en el Universo. Y desafortunadamente, no los tenían a ustedes, chicos".

"Avengers: Endgame" se estrena en Perú el jueves 25 de abril. Esta será la última película de la tercera fase del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) Los superhéroes sobrevivientes al 'chasquido' de Thanos buscarán revertirlo para volver a ver a sus amigos.