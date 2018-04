DJ sueco Avicii fue hallado muerto en Omán a los 28 años en extrañas circunstancias [FOTOS y VIDEO]

Avicii , uno de los DJ más exitosos del mundo que contribuyó al éxito global de la música electrónica, murió el viernes en Omán a los 28 años, dijo su representante.



Avicii, cuyo nombre real era Tim Bergling, visitaba la capital de Omán, Mascate, donde hallaron cu cuerpo, informó su representante a través de un comunicado.



"Con una profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Mascate, Omán, este viernes por la tarde hora local, 20 de abril. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones", informó el comunicado.



En marzo de 2016, Avicii anunció oficialmente el retiro de los escenarios, pues no se había recuperado en condiciones de una operación de apendicitis y algunos problemas biliares.



DJ sueco Avicii fue hallado muerto en Omán en extrañas circunstancias. (Foto: Facebook)

Ya en 2015, Avicii había cancelado varias fechas por cansancio, algo que fue arrastrando hasta su despedida definitiva de la música a los 26 años.



"Realmente me ayudó a darme cuenta de que necesitaba hacer ese cambio con el que había estado luchando por un tiempo (...) Mi camino ha estado lleno de éxito, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida", afirmó Avicii en su cuenta de Facebook tras su retiro.



Avicii, considerado el mejor DJ en 2012 y 2013, ganó gran popularidad a nivel mundial gracias a su paso por la música electrónica. Entre sus éxitos destacan los temas 'Wake Me Up' y 'Waiting for love'.



En 2017, Avicii visitó la selva peruana desatando así la euforia de los fanáticos de la música electrónica, y luego se fue Cusco, donde recorrió la famosa ciudadela de Machu Picchu.