Avicii murió: La vez que visitó Iquitos, viajó en mototaxi y se tomó fotos con sus fans peruanos [FOTOS]

Lamentable. El DJ y productor musical sueco Avicii fue encontrado muerto este viernes en Omán a los 28 años, confirmó su representante. Considerado uno de los exponentes más representativos de la música electrónica, Avicii visitó nuestro país el año pasado y aquí lo recordamos.

Era julio del 2017 y los fans de Avicii se emocionaban con el anuncio de su visita a Iquitos. En la fotos, el DJ sueco aparece posando en el famoso Malecón Tarapaca que tiene al río Itaya de fondo.

En redes sociales, los fans colgaron muy emocionados sus fotos con Avicii mientras paseaba por las calles de la ciudad. Al verlo, muchos de ellos causaron gran alboroto en plena vía pública.

Avicii en Iquitos: DJ sueco disfruta de vacaciones en Perú

El considerado mejor DJ del 2012 y 2013 se animó a viajar en mototaxi o motokar para disfrutar así del paisaje de la selva peruana. Estas imágenes también se filtraron en las redes sociales.

Avicii ganó gran popularidad a nivel mundial gracias a su paso por la música electrónica. Entre sus éxitos destacan los temas "Wake Me Up" y "Waiting for love".

En el 2016. Avicii había anunciado de manera inesperada su retiro de los escenarios por un tiempo indefinido. Su repentina partida inunda de dolor los corazones de sus fans en el mundo entero.