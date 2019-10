Así fue la 'clase magistral de reggaetón' que Bad Bunny impartió en Harvard

Bad Bunny sorprendió a sus miles de fanáticos en el mundo al mostrarse en un salón de la prestigiosa Universidad de Harvard, mientras le impartía una 'clase magistral' de reggaetón a varios alumnos de la casa de estudios.



Tal como se lee en la pizarra, según las fotos compartidas en Instagram por el mismo artista, el 'profesor Benito' llegó hasta la mencionada universidad para enseñarles a los alumnos los misterios detrás de sus más populares temas.



Fue la profesora Petra Rivera-Rideau quien presentó la clase magistral de Bad Bunny ante sus entusiasmados alumnos. Ella es conocida por escribir el libro Remixing Reggaeton: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico.

Cabe indicar que esta no es la primera vez que Bad Bunny es solicitado por una prestigiosa universidad. Hace unos meses, su cerebro fue estudiado por la Universidad de Nueva York y por la Universidad de Yale.