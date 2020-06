El trapero puertorriqueño Bad Bunny reapareció en los medios de comunicación, específicamente en una entrevista concedida a la revista estadounidense Time, y en la que resalta su rechazo al racismo, e incluye una declaración lírica referente al tema, titulado “Perdonen”.

La reaparición del llamado “Conejo malo” ocurre después de su última publicación en sus redes sociales el 19 de mayo pasado, cuando anunció: “Bye, me fui”.

No obstante, casi una semana más tarde de esa despedida ocurrió la muerte del afroamericano George Floyd, tras ser detenido y sometido por un policía blanco de Minneapolis al que le decía no poder respirar, en un incidente grabado en video por el que cuatro agentes han sido expulsados del cuerpo.

Tras la muerte de Floyd, se han llevado a cabo decenas de manifestaciones alrededor de los Estados Unidos, Puerto Rico y en otros países e impulsando el movimiento #BlackLivesMatter, con el propósito de rechazar el racismo. “Existen, desde simples hasta poderosas maneras de ayudar, desde enseñando, educando a tu comunidad, a tu familia y hasta a tus amigos”, resaltó Benito Martínez, nombre verdadero del artista, a Time, mediante correo electrónico.

Enfatizó, que “al momento, estamos trabajando en cómo podemos contribuir, tanto de manera económica como humanitaria, utilizando los recursos que tenemos para apoyar y formar parte, si de alguna manera, al movimiento #BlackLivesMatter”.

“Hay artistas que solo descargan una foto o publican un corto mensaje para calmar la presión pública o para verse bien”, sostuvo Bad Bunny referente a las críticas de que algunos artistas latinos no se habían expresado sobre el ataque racial.

“Yo quiero profundizar más y ver en qué manera puedo servir y en cómo puedo apoyar a combatir el monstruoso sistema que ha estado por varios siglos. Es un problema que posiblemente no se resuelva al momento en que me muera, pero al menos sabré que habré contribuido para que futuras generaciones, con fe, disfruten de libertad y justicia”, reflexionó.

Bad Bunny señaló además que en el caso del reguetón, el género “siempre ha luchado contra la discriminación, y aunque ahora mismo es el principal ritmo musical en el mundo, continúa sufriendo la discriminación, tanto por ser latino y en la misma comunidad latina por ser un género que se originó en la calle”.

El artista, a su vez, criticó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por quien desde su incumbencia ha proyectado discriminación contra los latinos. “Él le ha dado más poder al racismo”, dijo.

Y ante toda la situación social, la revista Time incluyó la declaración lírica de Bad Bunny de más de 350 palabras referente al racismo, titulado “Perdonen”.

“Perdonen mi silencio pero ni estoy creyendo lo que pasa, quizás es porque solo veo corazones mas me enseñaron en mi casa, que todos somos iguales sin importar la raza, religión, apellido; que a un hermano, se le abraza”, arranca el escrito.

“Les juro que no me siento bien, ni bien me puedo expresar, les juro que me duele y me duele hasta pensar. Que hoy aun por el color de piel de alguien, ¿lo puedan matar? En un mundo así, yo tampoco puedo respirar”, prosigue.

“F-K Donald Trump! Presidente del racismo. Tu odio y tiranía, eso sí es terrorismo. Que la lucha no pare, que nadie baje su puño, que sepan que estamos en casa, que este es nuestro terruño”, abundó Bad Bunny en su escrito.

“Perdonen que mi furia hoy sea silente. Perdónenme por hoy sentirme impotente. Les juro que les amo y siempre estaré con mi gente, pero que ustedes siempre luchen, eso es lo importante”, puntualizó su rima.

Bad Bunny concluyó su escrito con esta reflexión: “Nunca esperen por artistas, ni por héroes ficticios. Ustedes son quienes tienen el poder. Enséñale a tu hijo, a tu hija, a respetar y amar sin importar el color de piel. Educa a quienes parecen no saber sobre la historia de sufrimiento y lucha que ha tenido la gente negra, sobre las injusticias con las que cargamos por siglos. Tal vez hoy no cambiemos el mundo, pero mañana haremos la diferencia”.

