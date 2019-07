Bad Bunny se retira de la música y sus fans lo lamentan: "Voy a cancelar todo"

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a todos al anunciar oficialmente su retiro de la música. El cantante de 'Callaíta' se sumará a las protestas contra el gobierno de turno en su país.

A través de su cuenta de Instagram, Bad Bunny confirmó la noticia y aseguró que la situación que atraviesa Puerto Rico lo enfurece, por lo que decidió dejar de lado todo para unirse a las protestas.

En el mismo video, Bad Bunny, quien participó el último 17 de julio en una multitudinaria marcha en San Juan, Puerto Rico, dijo que terminará su gira por España (cuatro presentaciones más) y volverá a su país para seguir protestando.

"Yo termino ahora, me quedan cuatro presentaciones, tenía en la agenda ir a Miami para comenzar a grabar mi nuevo álbum pero voy a cancelar todo. Voy a poner pausa a mi carrera, no tengo corazón ni mente para hacer música. Voy para Puerto Rico, hay que salir todos los días a la calle, no podemos darle la espalda al pueblo", manifestó el músico.

De esta manera, Bad Bunny se ha sumado a las protestas y manifestaciones que están sucediendo desde hace unos días en Puerto Rico después de que se filtrase un chat del gobernador Ricardo Roselló con sus asesores en el que hacían comentarios machistas y homófobos hacia otros políticos, periodistas y figuras de la música como Ricky Martin.

Es por esto que el pasado martes, el cantante viajó con urgencia desde España a su país natal para acudir a la manifestación multitudinaria que tuvo lugar el miércoles y que encabezaron el mismo Bad Bunny, Residente, Ricky Martin y Benicio del Toro.