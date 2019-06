Bad Bunny y Rosalía : ¿los artistas tienen un romance?

Bad Bunny y Rosalía están haciendo noticia. Los cantantes han desatado millones de comentarios alrededor de una supuesta historia de amor que estarían viviendo. Los intérpretes han publicado diversas fotografías en Instagram y esto ha hecho mucho más fuerte los rumores del romance que tendrían. ¿Qué está pasando exactamente entre los artistas?

El puertorriqueño y la española se encuentran en pleno crecimiento artístico, son famosos por romper los estereotipos de la industria musical, por tal razón, han logrado ganar mucha popularidad en el mundo de la música, pero no estarían ajenos al amor.



Bad Bunny y Rosalía se conocieron en el festival coachella 2019 y desde ese momento se han hecho inseparables, además unos mensajes y fotografía juntos en Instagram han desatado la locura, ya que al parecer cupido los flechó y estarían teniendo una relación amorosa.



¿BAD BUNNY Y ROSALÍA SON PAREJA?

Como dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras y las fotografías que Bud Bunny y Rosalía han publicado en las redes sociales, confirmarían la relación amorosa que estarían viviendo.



"Creo que me enamoré", escribió Bad Bunny en su cuenta de Instagram, a fines de abril. En la foto, el trapero puertorriqueño posó junto a la cantante española Rosalía. Pero la llamada Princesa del Flamenco posteó una imagen similar con la leyenda: "Qué tenés que hacer mañana?".



Desde ese momento, los rumores sobre una relación que va más allá de la amistad comenzaron a tener forma, pero no fue hasta una segunda publicación de la pareja que confirmaría el noviazgo entre Bud Bunny y Rosalía. En la secuencia de imágenes de Instagram se los ve disfrutando de una cena, sentados en un sillón, muy sonrientes.



Las imágenes hicieron suspirar a los más de 17 millones de seguidores del conejo malo que no dudaron en comentar las imágenes. “Viene la boda de año”, bromeó un seguidor. ¡Ya, anden de una vez!” escribió otra fanática. “¡Dios mío, los amo!, comentó una tercera.



Los seguidores de la princesa del flamenco también la llenaron de comentarios en Instagram. “Mejor J Balvin“, opinó uno. “Bonita pareja”, escribió otro. “Cásense”, comentó una fanática de ambos. “Ya me los imagino peleando por el esmalte”, bromeó uno. Otros seguidores de los cantantes aseguran que los posts románticos no son más que una estrategia de publicidad para promocionar una canción que lanzarán juntos.



Cual sea la razón de las fotos juntos, no cabe duda que existe una gran química entre los cantantes y esto podría augurar el inicio de una nueva historia de amor que sin duda conquistaría a sus millones de seguidores.