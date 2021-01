Bad Bunny sigue brindado entrevistas a diferentes medios internacionales para hablar de su vida y de episodios que muchos desconocían, tal como la depresión que batalló hasta hace poco.

En una reciente entrevista al diario El País, el puertorriqueño confesó que le es difícil mantener la cordura. “Algunos días es difícil, pero no me ha dado tiempo a volverme loco”, señaló, entre risas, respecto a su ocupada agenda.

“Hace poco que tengo 100% claro en la cabeza lo que he conseguido, quizá hace un año o seis meses. Pero hasta entonces, muchas veces se me olvidaba, sentía que era el chamaquito del supermercado. Pasaba algo y decía ‘diablos’ y luego ‘ah, no espera, si yo lo tengo aquí’”, comentó señalando su bolsillo sobre un anotador

Del mismo modo, afirmó que en el 2016 tomó una decisión que le permitió seguir. “Del 2016 al 2018 desaparecí, yo estaba metido en una cápsula, sin enterarme de nada. El mundo me veía, pero yo estaba desaparecido”, relató. Es ahí donde se preguntó quién era y decidió tomarse un descanso, viajó de Argentina a su casa, Puerto Rico.

Benito Antonio Martínez Ocasio, verdadero nombre del cantante, fue el artista global número 1 del 2020 en Spotify y ahora empezará una nueva faceta de actor en la serie “Narcos: México” y con Brad Pitt protagonizará la película “Bullet Train”.

Otro de los temas que habló es del machismo, esto pese a que sus letras están cargadas de sexualidad. “Tengo fans de muchos tipos; fans de la comunidad LGBTQ y también, estoy seguro, fans homofóbicos. Feministas y machistas. Yo tengo la capacidad de engancharlos con este reguetón y con este vocabulario”, agregó orgulloso.

Hace poco, Bad Bunny sorprendió a miles al vestirse de mujer en el videoclip de “Yo Perreo sola”. “Es parte de mí y he acabado siendo revolucionario”, agregó.

