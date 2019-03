Bad Bunny sorprende al cantar con J Balvin y Wisin y Yandel en la apertura de su gira | FOTOS

Bad Bunny , el intérprete puertorriqueño del trap latino, abrió el viernes en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, su gira mundial titulada "X100PRE Tour", en la que se destacó la invitación de J Balvin y Wisin y Yandel.

El concierto inició al ritmo de "Ni bien ni mal", "200 mph", "¿Quién tú eres?", tres de los temas del primer y aún único disco "X100pre" de Bad Bunny, ante los más de 10.000 espectadores.

"¡Puerto Rico puñeta! Tanto tiempo esperando este día, por fin llegó. Y no puede ser más perfecto el recibimiento en mi corazón", dijo Bad Bunny en el primero de sus tres performances que tendrá este fin de semana.

"Muchas gracias Puerto Rico. Es la primera de tres noches históricas. Esto es un regalo para ustedes. Los amo de corazón. Y como ustedes saben, desde el día cero, creyeron en mí, me dieron la confianza y el apoyo de lo que soy hoy en día. Sé que son fanáticos reales, cada uno de ustedes", señaló Bad Bunny emocionado.

Bad Bunny continuó su show interpretando sus primeras canciones, entre ellas, "Dile", "Caile" y "Me mata". Posteriormente el cantante, que cumplirá 25 años el próximo domingo, develó la identidad de su primer invitado, J Balvin, con quien cantó "Si tu novio te deja sola", "Sensualidad" y "I like it".

Bad Bunny, quien hace varios días se presentó por primera vez en el Festival de Viña del Mar en Chile, siguió deleitando a sus seguidores con los temas "Caro", "Tenemos que hablar" y "Otra noche en Miami", para después, con Becky G, interpretar "Mayores".

El protagonista de la noche continuó la velada con "Dime si te acuerdas", "Vuelve" y "Amorfoda", después cantó con el salsero puertorriqueño Víctor Manuelle "Mala y peligrosa".

El llamado "Dúo de la historia", Wisin y Yandel, interpretó junto a Bad Bunny "Dame algo" y "Escápate conmigo".

Wisin y Yandel, no obstante, aprovecharon la ocasión para cantar "Reggaetón en lo oscuro", que se incluye en su disco más reciente, "Los Campeones del Pueblo", "Mírala bien", "Rákata", "Ahora es" y "Pam Pam".

Tras la participación de Wisin y Yandel, Bad Bunny regresó para cantar "Cuando perreabas" y "Mía" y luego, junto a Ñejo y PJ Sin Suela "¿Cuál es tu plan?", pero tras esta actuación, Ñejo aprovechó la ocasión para cantar "No quiere novio".

Bad Bunny, quien ofreció su primera gran presentación en la isla desde que en mayo del año pasado actuó en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en San Juan ante 25.000 personas -que marcó un récord para el lugar- prosiguió luego con "Te boté" y "Madura".

"He tenido la bendición de viajar (por) el mundo entero, pero no cambio nada que mi hermoso Puerto Rico”, ultimo el artista.

Bad Bunny continuó el concierto con diversos éxitos y cerró con broche de oro con la participación de Arcángel.

(Fuente: EFE)