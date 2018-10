Bad Bunny sufre problemas de salud que lo obligan a cancelar conciertos en los Estados Unidos

Pese al gran momento de su carrera, Bad Bunny no la pasa nada bien. Debido a un fuerte malestar en su salud, el conocido artista puertorriqueño fue llevado a un hospital y se ha visto obligado a cancelar una serie de conciertos que iba a ofrecer en los Estados Unidos.



A través de su cuenta de Instagram, Bad Bunny publicó una foto en un hospital y en ella se le puede ver tendido en una camilla y conectado a vías intravenosas por todo el cuerpo.



Horas antes de lo ocurrido, Bad Bunny había comentado que sentía un dolor muy fuerte y raro y en su última presentación buscó donde recostarse.

"En la parte final del show mi cuerpo casi no resistía mas, tanto así que me senté y hasta me acosté buscando alivio. Di todo lo que pude dar; tanto que no me quedó más para los demás días"; escribió Bad Bunny en su Instagram.



Tras este malestar en su salud, Bad Bunny anunció que suspenderá sus presentaciones en las ciudades norteamericanas de Milwaukee y Nashville.

Bad Bunny manifestó que ha decidido cambiar las fechas de estos conciertos con el fin de darles a sus fans en 100 por ciento. " Prefiero posponer las fechas, antes de que sea tarde y llegue el momento en que tenga que posponer mi carrera", aseguró.



Recordemos que Bad Bunny tiene programada una presentación en Perú, para el día 17 de noviembre en la tercera edición del Festival Barrio Latino.