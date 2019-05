Becky G: 10 fotografías que conquistaron a sus fanáticos en Instagram

Becky G es una de las más grandes figuras del género urbano musical en la actualidad. La cantante tiene miles de seguidores en Instagram a los cuales conquista día tras día con diferentes publicaciones.

La artista tiene 22 años y se hizo conocida en el mundo entero por su sencillo "Mayores" (2017). El tema de Becky G fue muy comentado en América Latina por su controversial letra.

Como se recuerda, Becky G se presentó en el programa español "Operación Triunfo" y tuvo que cambiar parte de la letra.

"Para mí fue un honor ser parte del show. Pero también es difícil como mujer este tipo de carrera y este género de música, la música urbana. Si fuera Maluma, Ozuna o Enrique (Iglesias) todos saben que no iban a cambiar la canción”, indicó en aquella oportunidad Becky G a la cadena SER de España.

Becky G tuvo que cambiar las siguientes partes 'Mayores': "a mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca…los besos que quiera darme y que me vuelva loca". Por: "A mí me gustan grandes, que con un beso en la boca, me haga volar en el aire, y que me vuelva loca".

Pero las puertas del éxito ya estaban abiertas para Becky G. Fue en el 2018 que la norteamericana se uniría a Natti Natasha para crear "Sin pijama". La canción fue todo un éxito desde su primera publicación y actualmente tiene millones de reproducciones en YouTube.

Becky G tiene más de 18 millones de seguidores en Instagram y no es para menos. Cada publicación que la cantante realiza tiene miles de likes y es muy comentada por todos sus fanáticos en el mundo entero.

La cantante tiene una relación sentimental con el futbolista Sebastián Lletget desde el 2017. La pareja publica diferentes fotografías juntos en sus cuentas de Instagram.

"El 24 de marzo nos conocimos. Hemos estado creando recuerdos inolvidables desde ese entonces. Me haces tan feliz. Te echo mucho de menos y no puedo esperar para volver a verte", escribió Becky G en una publicación para celebrar dos años de relación junto al deportista.