Misterio revelado: Un futbolista inspiró a Becky G a cantar el tema 'Mayores' | FOTOS

A dos años del lanzamiento del popular tema ‘Mayores’, que todo un éxito en Latinoamérica, la popular cantante Becky G reveló la identidad del hombre que la inspiró a interpretar esta canción.



A diferencia de lo que muchos pudiesen pensar, la inspiración de Becky G no fue un cuarentón maduro, sino su actual pareja, el mediocampista de Los Ángeles Galaxy, Sebastián Letget.



Becky G relató que todo comenzó como una broma debido a los comentarios que recibió, al hacer pública su relación con Sebastián Letget, quien solo tiene 26 años.

Becky G comentó que sus fans al ver una fotografía de ella al lado de Sebastián Letget, le comentaron que lucía como un hombre mayor.



“Hasta mi abuelita me llamó y me dijo ‘mija cuántos años tiene ese hombre, estás con un hombre’ y yo ‘sí Lita estoy con un hombre’ y empezó así como un chiste ‘a mí me gustan mayores’”, reveló Becky G en una entrevista.

Para dejar las cosas claras, Becky G afirmó que Letget no es mucho mayor que ella, solo le lleva unos cinco años.



De esta manera Becky G reveló cómo se originó el popular tema 'Mayores', que interpreta al ladeo Bad Bunny.