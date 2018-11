Becky G y Karol G invita a más latinas a incursionar en la música urbana: 'Hay espacio para todas'

Comparten casi el mismo nombre y también el deseo de ver que más mujeres latinas reinen junto a ellas la industria musical dominada por sus contrapartes masculinas. La cantante colombiana Karol G y la mexicano-estadounidense Becky G hablan en exclusiva para Billboard sobre su difícil camino a la fama, el cual estuvo plagado de más de un obstáculo por simplemente ser del género femenino.



En un adelanto de la entrevista que publicará en su edición de noviembre, Karol G comienza hablando de lo que significó ser una aspirante a cantante en su natal Medellín, en Colombia. Pese a que la futura estrella del reggaetón pensó que tenía el camino libre al no tener competencia de su mismo sexo, pronto se dio cuenta “por qué no habían más mujeres” en la escena a la que pretendía pertenecer.

“Si bien Medellín se había transformado en la capital latinoamericana del reggaetón, habían ‘cero oportunidades’ para las mujeres en el género urbano, donde las letras explícitas, el machismo y la estereotipación del género femenino hace imposible que una destaque”, comentó Karol G, situación que también atravesó en sus inicios su colega Becky G, con quien ha desarrollado una relación de respeto mutuo a lo largo de los años.

Cuenta Becky G que cuando en el 2016 decidió dar el salto poco convencional del pop en inglés a cantar en español, la gente le decía que “Las mujeres no venden discos”, “A las mujeres no las ponen en la radio”, “No esperes salir de gira”, entre otras frases desmotivadoras; sin embargo, tanto ella como Karol G demostraron que son “la prueba viviente de que alguien no puede decirte que no puedes hacerlo, ya que siempre existe una forma”.

“Hubo realmente una hermosa evolución el año pasado concerniente a lo que la mujer representa”, dijo Karol G a Billboard. “Esto no es acerca de mí, o de Becky G, o Natti (Natasha). Tenemos que generar un movimiento. No es una pelea para ver quién se queda – hay espacio para todas”, añadió la artista colombiana en el “mensaje de solidaridad” que promueve junto a la intérprete de 'Sin Pijama'.

