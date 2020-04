Becky G regresó a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo tema en inglés “They Ain’t Ready”, una balada R&B con toques de trap, que tenía previsto lanzar desde hace algunos meses, cuando anunció que trabajaría en canciones para su público anglo.

La cantante, de ascendencia mexicana, lanzó la canción sobre amor y esperanza buscando “inspirar, animar y ayudar” con su mensaje en estos momentos difíciles debido a la pandemia por el coronavirus.

Según expresó en su cuenta de Instagram, este single habla de esperanza e invita a todos a que sigan creyendo en que juntos superaremos en COVID-19 y retomaremos nuestras vidas.

“Esta canción representa muchas cosas que son importantes para mí, pero especialmente ahora habla de esperanza. Yo confió en que pueda significar algo positivo para ustedes también”, señaló en su post.





Por si fuera poco, Becky G creó una línea de merchandising que acompaña el lanzamiento de “They Ain’t Ready”. Todos los ingresos generados por la venta serán donados a la fundación L.A. Students Most In Need, una organización que forma parte de la Fundación comunitaria californiana. Esta ayuda a los estudiantes sin recursos a acceder a tecnología digital para atender clases online.

Además, también ayuda proporcionándoles comida y otros artículos que ellos o sus familias puedan necesitar durante la cuarentena por el COVID-19, de manera que puedan seguir sus clases a distancia.

