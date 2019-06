Becky G lanzó el videoclip de “Que me baile” junto al trío colombiano ChocQuibTown | FOTOS

La cantante de reguetón Becky G no se duerme en sus laureles y acaba de lanzar su nueva colaboración “Que me baile”, junto al trío colombiano ChocQuibTown, reconocidos tras ganar en dos oportunidades el premio Latin Grammy.

La canción tiene un ritmo de dancehall downtempo de beat hipnótico y aire tribal que viene acompañado de un colorido videoclip, donde se puede disfrutar de una radiante fusión de sonidos urbanos en una celebración del espíritu del baile y un tributo a la cultura del pacífico colombiano.

A través de su cuenta de Instagram, Becky G dio a conocer la noticia del lanzamiento con una nueva publicación donde manifestó su alegría por el debut de este sencillo.

"¡Ya pueden encontrar mi nueva canción ‘Que me baile’ con ChocQuibTown! Me divertí mucho haciendo esta canción. No puedo esperar a que todos la escuchen. Disponible ya”, escribió Becky G como leyenda de su publicación.

La cantante Becky G se encuentra inmersa en el inicio de su gira europea, donde su primera fecha será este 28 de junio en Barcelona, España. También se presentará en otras ciudades como Ibiza, Villareal, Málaga, Madrid, Tenerife, entre otras.

Por su parte, Choc (Choco) Quib (Quibdó) Town (nuestro pueblo), es una agrupación colombiana de hip hop y música alternativa que actualmente se encuentran en medio de una gira por Estados Unidos. Su nueva canción junto a Becky G se suma a otras colaboraciones con artistas como Carlos Vives, Nicky Jam, Wisin, Prince Royce, entre otros.