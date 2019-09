Becky G le dedica tierno mensaje a Maluma y le desea lo mejor en su gira

Maluma se encuentra feliz tras el inicio de su gira “11:11 World Tour” que arrancó este 6 de setiembre en San Diego, California, y finalizará el próximo 9 de noviembre en San Juan, capital de Puerto Rico.

En su reciente show, el cantante colombiano invitó a Becky G al escenario para interpretar a dúo el tema “La respuesta”.

Maluma compartió en Instagram videos que muestran que su interpretación junto a Becky G hizo vibrar a todo el público presente que acudió a verlo.

Becky G en su cuenta oficial de Instagram compartió una instantánea donde posa al lado del colombiano, y le dedicó unas emotivas palabras.

“Hermano. Gracias por volver a invitarme a cantar contigo. Siempre es un placer. Especially in my hometown: INGLEWOOD. Love you so much!!! Que diosito te bendiga siempre y especialmente durante el resto de la gira”, dijo la intérprete de “Mayores”.

Maluma posteó algunas fotos de su show que causaron furor entre sus fans y acompañó la publicación con el siguiente mensaje: "Así comenzamos #1111USATour en San Diego - California. Gracias".