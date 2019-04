Becky G sorprende al mostrar el detrás de cámaras del video de su nueva canción "Next To You" | VIDEO

"Next To You", nuevo tema de Becky G que cuenta con una colaboración de DJ Digital Farm Animals y Rvssian, es todo un éxito en YouTube. El clip ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones en el portal digital.

Becky G sorprendió a todos sus fanáticos de Instagram al publicar el detrás de cámaras de su nueva canción. En imágenes se puede ver a la cantante y compositora sonreír y tener una gran camaradería con todos los involucrados en la producción.

DJ Digital Farm Animals y Rvssian le dan otro espíritu a todo el tema creado por Becky G. La publicación en Instagram viene llamando la atención de todos los fanáticos de la cantante norteamericana.

"El tema es muy bueno", "Siempre innovando", "Lo mejor de lo mejor", "Un gran tema y una gran evolución musical", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Instagram.

La publicación de Becky G en Instagram tiene más de 38 mil likes por parte de todos sus fanáticos.