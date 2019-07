¡Becky G responde a críticas por la letra de su tema “Dollar”!

Al igual que hace 2 años con “Mayores”, Becky G se tomó un tiempo para responder a las críticas por la letra de su más reciente lanzamiento. Nos referimos a “Dollar”, canción en la que la intérprete de raíces latina parodia con el tema del dinero en relación a las complicaciones amorosas.

“Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas, estaría tomando té con la reina Isabel, no pago mi renta con palabras, no valen nada”, es el estribillo del pegajoso tema y que tuvo gran acogida en diversas aplicaciones musicales, así como en YouTube, donde el videoclip supera las 8 millones de reproducciones.

Esto último fue agradecido por Becky G en su video, aunque la cantante no desaprovechó el momento para responderle a quienes dicen que ha cambiado su estilo y que no debería referirse a temas de “dinero” y “hombres”.

“Quiero aclarar que he visto en mis redes unas personas diciendo ‘Ay becky has cambiado tanto’, ¿por qué estás cantando canciones de dinero, que necesitas dinero de un hombre? Pero, ¿quién dijo que yo estaba cantando sobre un hombre? Solamente voy a dejar eso por ahí… piensen un poquito", escribió la intérprete.

Con estas palabras, Becky G aclara que la canción no tiene intenciones de relacionar una dependencia monetaria de una pareja, sino más bien se burla sobre el dinero que uno podría recibir a cambio de las promesas de una pareja poco comprometida.

Hay que precisar que pese a estas raras críticas, Becky G atraviesa un gran momento musical que inició luego del lanzamiento de “Mayores”, canción que grabó con Bad Bunny hace 2 años y que la lanzaron a la fama.

Esto lo aseguró la propia cantante a través de sus redes sociales con una publicación por el aniversario del tema. Becky G es consciente que hasta ese entonces no era tan famosa y que el tema le “cambió la vida” al punto que luego fue llamada para grabar con otros artistas de la industria urbana.