Becky G utilizó sus redes sociales para sincerarse en torno a su actual estado emocional tras la pausa de sus proyectos a causa del coronavirus. Además, también se manifestó sobre las continuas protestas mundiales contra la discriminación racial.

La cantante de ascendencia mexicana compartió con sus más de 25 millones de seguidores en Instagram un emotivo video en el que admitió que no la está pasando nada bien, pero que igual reza por sus fans todos los días.

“Solo quería verlos y ver cómo están, cómo se están comportando. Y simplemente decirles que los amo y que rezo todos los días por cada uno de ustedes y sus familias, para que ustedes se mantengan sanos, se mantengan seguros y se cuiden bien”, manifestó Becky G.

“Para que profundicen y encuentren algo mejor dentro de ustedes para avanzar, paso a paso”, agregó en su mensaje, el cuál grabo en inglés.

La intérprete de “Sin Pijama” y “Mala Santa” admitió que así como muchas personas en el mundo, ella también está luchando contra la crisis. “Solo quiero recordarles que no están solos en absoluto”, precisó.

“Y, ¿por qué les pregunté a ustedes cómo les está yendo? Por lo general, cuando alguien pregunta por cómo estás, a veces es porque la persona preguntando ni siquiera sabe cómo les está yendo”, señaló a sus fans.

“En cuanto a cómo me está yendo a mí, me está costando mucho, esa es solo mi verdad. Estoy bien, no estoy genial, pero está bien, está todo bien. Lo más importante a lo que realmente debes aferrarte ahora es saber que no estás solo”, añadió.

