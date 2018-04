Belinda cantó 'Sapito' con algunas copas de más y tuvo que ser sacada del escenario [VIDEO]

Mucho tequila. La cantante Belinda se vio en aprietos durante un show en Cancún al beber más de lo acostumbrado. Tras interpretar algunos temas, la artista de 28 años tuvo que ser retirada del escenario por su madre.



Se pasó de copas. Belinda subió a la tarima con varios tequilas de más, creyendo que podía continuar con su presentación, pero no fue así.



Ni bien empezó su show, alrededor de las 2 de la madrugada, los asistentes notaron que algo pasaba con la celebridad. Tras cantar el tema “Egoísta” fue evidente lo que ocurría: estaba ebria.



Luego siguió la canción "Déjate llevar", que no pudo terminar. Al notar esta situación, la producción del evento soltó gas incoloro y la mexicana desapareció del escenario.



Tras unos minutos fuera, Belinda regresó y brindó por los presentes con algunos shots de tequila. Minutos después, volvió a irse para luego aparecer al costado del escenario.



“Aquí estoy, voy a cantar la canción que ustedes quieran… menos esa”, dijo Belinda en clara alusión a su éxito infantil "Sapito". Sin embargo, al final terminó cantándola.



Su presentación terminó con el tema "Si no te quisiera". Todo indica que fue por decisión de su madre, quien tuvo que sacarla del escenario al ver que la artista se había tirado al piso y no tenía intenciones de levantarse.



EGOÍSTA @belindapop @dadyocancun #Cancún Una publicación compartida de Belinda (@belindaphotos) el Abr 1, 2018 at 2:21 PDT