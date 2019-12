La cantante Belinda se estrenará el próximo 31 de enero en México como actriz de teatro con el musical “Hoy no me puedo levantar”, que consideró este martes que “llegó en el momento indicado” para ella.

“Yo estoy en la mejor disposición de hacerlo lo mejor que se pueda como actriz, como cantante y como intérprete. Lo importante son los retos. Todo llega en el momento indicado y para mí esta obra llegó justo en ese momento”, precisó.

Para Belinda (Madrid, 1989), esta experiencia significa un punto y a parte en su carrera por las evidentes diferencias entre ser cantante solista y actriz de musical.

“El teatro es la mejor escuela, es arte. Estamos actuando en vivo y no hay cortes. No es nada más pararse en un escenario y cantar, también tienes que actuar, cantar, ir a tiempo, etcétera”, explicó en conferencia de prensa.

El musical basado en las canciones del grupo español Mecano, que triunfó a partir de 1980, estará protagonizado por la artista nacida en España pero naturalizada mexicana y el cantautor y actor Yahir y dará inicio a su última temporada en la capital mexicana.

Belinda también fue cuestionada acerca de sus pocas apariciones en la prensa para aclarar temas como sus relaciones amorosas y sus roces con compañeros, que habitualmente la hacen protagonista en las redes sociales.

Sin embargo, la cantante se mostró clara al respecto y aseguró que no tiene por qué responder a las críticas y que prefiere concentrarse en su carrera artística.

“No es complicado hablar conmigo, solo que a veces a sus preguntas yo no tengo respuesta porque no estoy pendiente de todo lo que hablan de mí. Si estuviera pendiente no podría estar en una obra como esta donde se requiere de mucha concentración y no estar pendiente de cosas que no valen la pena y que no tengo por que responder”, explicó.

Agencia EFE