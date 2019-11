Belinda no habla de Lupillo Rivera: "Yo estoy feliz, ganando como siempre"

Lupillo Rivera generó polémica al confesar que tuvo un romance con Belinda , pero que este llegó a su fin al término de su participación en el reality de canto. Semanas después de la confirmación, la cantante señaló que no hablará de nadie.

“Yo no hablo de nadie nunca, porque yo hablo por mí y de mí. Yo soy una persona que me concentro en mi trabajo. No me gusta dar de qué hablar, por eso no hablo de mí, mi vida privada o mis cosas”, comentó la cantante en el programa Ventaneando.

“Entonces hablen lo que quieran, yo estoy feliz, ganando como siempre”, señaló Belinda.

Como se conoce, Belinda y Lupillo Rivera se conocieron cuando fueron coaches de La Voz en México hace unos meses. Si bien sus compañeros confirmaron el romance, ellos jamás confirmaron la relación.

Luego, el hermano de Jenni Rivera señaló que sí tuvo un noviazgo con la cantante, la amó mucho y por eso se tatuó su rostro en el brazo.

“Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente. Fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil”, afirmó Lupillo en su momento.

Por su lado, la española sigue negando un vínculo amoroso con su compañero, pese a que los captaron viajando juntos.