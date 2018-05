Belinda fue hospitalizada de emergencia en España [FOTOS]

Belinda tuvo que cancelar su concierto en Málaga al lado del cantante Juan Magán el último domingo por la noche. La cantante mexicana tuvo que trasladada de emergencia a una clínica local tras sufrir molestias en el riñón.

Belinda se iba a presentar con Juan Magán en el show Los 40 Primavera Pop. Sin embargo, antes de subir al escenario, la cantante empezó a sentir dolor y se decidió enviarla a una clínica de emergencia.

Vía Twitter, Belinda comunicó su estado de salud: "Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario. Tuve que venir al hospital porque me puse muy mal 😢, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados, los quiero", escribió la cantante.

Ahora, se ha difundido una fotografía de Belinda internada en la clínica. La cantante aparece usando una bata y con una vía en el brazo mientras descansa. Su compañero de escenario, Juan Magán, le envió un mensaje de apoyo.

"Recupérate pronto amiga, en Málaga te esperan para disfrutar de tu talento. ¡Te queremos mucho! Gracias a todas las personas que se dieron cita hoy en una de las ciudades más bonitas y cálidas del planeta", escribió el cantante a Belinda.

Por el momento no hay ninguna actualización sobre el estado de salud de la cantante. Se espera que en las próximas horas sus representantes o la misma Belinda informen sobre su recuperación y su agenda.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.