¿Belinda tiene relación con cirujano de 41 años? Fans revelan romance de cantante y ella explota contra ellos | FOTOS

¡Belinda tiene nuevo novio! La cantante ya se había tardado en estrenar nueva pareja y esta vez ha sorprendido a todos sus fanáticos al enamorarse de un cirujano plástico de Beverly Hills de reconocida trayectoria de 41 años, con quien se ha mostrado más cariñosa que nunca.



Sin embargo la noticia de su nuevo romance no fue dado a conocer por la propia Belinda, sino por sus fans haciendo que la cantante se molestara con varios de ellos y los bloqueara de forma definitiva.



Y es que la cuenta en Twitter de los fanáticos de Belinda publicaron varias imágenes de la cantante abrazada al lado de Ben Talei, de 41 años.



Hasta el momento solo se sabe que Belinda estaría saliendo con Ben Talei, cirujano norteamericano y que la mexicana está más feliz que nunca, ya que el médico pasó con ella su cumpleaños y le dio una gran sorpresa. En las imágenes se puede apreciar que la intérprete de 'El Sapito' sale al lado del hombre dándole un tierno beso en la mejilla.



En otra imagen se puede ver que Ben Talei agarra de la cintura a Belinda y ella sonríe muy feliz. La supuesta pareja parece encontrarse en una reunión íntima con algunos amigos cercanos.



Belinda posa sonriente con cirujano. Belinda posa sonriente con cirujano en foto familiar. Belinda posa sonriente con cirujano.

La cantante y actriz mexicana acaba de cumplir 29 años y lo celebró a lo grande con algunos amigos. Belinda no ha anunciado nada oficialmente, pero sus fanáticos indican que es muy probable que tenga una relación sentimental.



Por su parte, Belinda optó por bloquear a aquellos seguidores que decidieron hacer viral las imágenes de ella junto al médico cirujano.



"Me bloqueó de Twitter e Instagram personal, pero ahora también me bloqueó el doctor, en serio si no quieren que nadie se entere no suban nada, ahí la culpa la tiene el doctor. Pero en fin ahora sí muy molesto", indica una de las seguidoras de Belinda.