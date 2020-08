!Ya no ocultan su amor! Belinda y Christian Nodal oficializaron su romance a través de las redes sociales. El responsable de hacer público su nueva situación sentimental fue el cantante mexicano con un video publicado en su cuenta de Instagram, donde se logró observar que ambas celebridades se besan de manera apasionada.

“Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre. Te amo Belinda. Espero y esta ‘publicidad’ nos dure pa toda la vida mi amor”, expresó el intérprete como descripción de su video.

Belinda no fue ajena a la dedicatoria de su nueva pareja y ella respondió con un “te amo” en la sección comentarios de la red social.

Belinda y Christian Nodal siguieron expresando su amor, pero esta vez bajo la señal de TV Azteca. Ambas celebridades se animaron a cantar “De los besos que te di” en la reciente edición de “La Voz”.

Aunque en esta transmisión en vivo no se besaron, ambos se mostraron muy amorosos al interpretar el romántico tema.

