Las mexicanas Danna Paola y Belinda aparecieron este viernes en redes sociales portando un mismo traje aunque por diferentes motivos, pero pronto los internautas comentaron la situación e incluso algunos las enfrentaron después de que ellas dijeran hace más de un año que no son enemigas.

El traje es una prenda de una sola pieza de piernas y mangas completas en el que predomina el color rosa, pero que tiene diversos patrones y colores que recuerdan a un diseño de la década de 1970.

Danna Paola, quien formó parte de la aclamada serie española “Élite” además de mantener siempre una carrera musical, compartió en historias de Instagram varias imágenes usando este alegre atuendo para presentar su sencillo “Mía”.

Danna Paola compartió en historias de Instagram varias imágenes usando este alegre atuendo. (Foto: @dannapaola)

Además, las fotografías de la cantante con ese “look” están siendo utilizadas en plataformas digitales de música para portadas de listas de éxitos pop, ya que tanto Danna Paola como Belinda llevan años caminando hacia el triunfo como divas del pop y se encuentran en un buen momento de su carrera.

Por su parte, Belinda publicó en su perfil de Instagram una imagen con el mismo traje y un fondo rosa, junto a la que escribió: “Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba. ¿Me recuerdas?”.

En sus historias de Instagram también publicó varias fotografías en las que aparece con el mismo atuendo. Muy pronto, las redes sociales se revolucionaron con comentarios sobre la coincidencia y algunos directamente las enfrentaron preguntando a quién le quedaba mejor.

”Danna Paola y Belinda comparten el mismo look. ¿A quién le queda mejor?”, escribieron varios perfiles. Incluso hay un comentario del también cantante Christian Nodal, prometido de Belinda, en el que escribió “Reyna, todo te queda mejor que a nadie”.

Sin embargo, sobre todo en Twitter, usuarios rechazaron estas comparaciones y competiciones y recordaron que ambas posaron juntas hace unos meses para demostrar que no son enemigas.

”Yo no soy fan de Belinda y de Danna Paola pero me parece un poco patético la guerra que tenéis los fandoms la verdad cuando las dos llevan trabajando desde bebés hasta ahora, pese a todo ambas tienen mucho mérito y si no lo queréis ver pues estáis ciegos”, compartió una usuaria de Twitter.

”Ustedes creando rivalidad entre Danna Paola y Belinda y ellas hasta se prestan la ropa. Son como hermanas”, dijo otra.

Durante los Spotify Awards, en marzo de 2020, las artistas posaron juntas y protagonizaron una histórica fotografía que ambas compartieron junto a la frase “las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir”.

Hasta el momento, ninguna de las dos se pronunció sobre la coincidencia de vestuario, aunque Danna Paola no está entre las 149 personas seguidas por Belinda en Instagram y la nacida en España sí entre los 1.117 seguidos de la mexicana.

