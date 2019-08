Bella Thorne incursionará en la industria de cine para adultos

La actriz Bella Thorne siempre en el medio de la polémica. La artista debutará como directora de película de cine para adultos para la compañía Pornhub. Hasta el momento, se conoce que ella está en la lista de Directores Visionarios que tiene dicha empresa para una película.

Es más, su primera película llamada "Her & Him" se proyectará en al Festival de Cine de Odenburg en Alemania, que se dará desde el 11 al 15 de setiembre.

Fue el vicepresidente de la compañía, Corey Price, quien habló sobre la obra de Bella Thorne. Este señaló que la historia se asemeja a Romeo y Julieta, ya que representa a un amor "osado que trasciende el tiempo y el espacio", pero lo llamativo es que otro de los protagonistas es una enorme arma blanca.

Para la ex estrella Disney, el proceso de filmación ha sido muy interesante . "Es un ambiente muy divertido", señaló la actriz en un comunicado de la empresa. Al igual que la joven, otros cantantes como Brooke Candy y la rapera Young M.A. también participan en la serie.

La joven de 21 años inició su carrera en el mundo de la actuación y modelaje desde muy pequeña en revistas, luego en series como "Shake It Up", la que protagonizó con Zendaya en el 2010 para Disney. Hace poco, en julio pasado, publicó su cuarto libro llamado "Life of Wannabe Mogul: Mental Disarray".