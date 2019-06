Bella Thorne: por esta razón la actriz publicó sus fotos intimas en Twitter

Bella Throne ha contado a través de Twitter que ha pasado por un momento difícil y tuvo que tomar una delicada decisión para ponerle fin al chantaje del cual había sido víctima. La actriz estadounidense contó que un hacker había accedido a unas fotografías intimas suyas y la estaba amenazando con volverlas virales, pero la ex chica Disney decidió tomar al toro por las astas.



La joven de 21 años compartió en su red social unas capturas de pantalla de la conversación que sostuvo con este sujeto. En los mensajes se puede ver que el hombre le decía que tenía fotos desnuda de ella y que las haría públicas.



Bella Throne no permitió que este sujeto siga llevando las rienda de la situación, así que por esta razón, ella misma decidió publicar las imágenes de sus pechos y dijo que por muchas horas había permitido que este sujeto tenga control sobre ella, pero ahora ella era la responsable de todo.



¿Por qué decidió compartir sus fotos íntimas por sí misma?

Bella Thorne decidió acabar con la amenaza de esta persona, así que se armó de valor y compartió sus fotos intimas en las redes sociales.



"Durante las últimas 24 horas me han amenazado con mis propios desnudos", escribió la actriz, modelo y cantante de 21 años en un mensaje en Twitter. Allí adjuntó las capturas de pantalla de las conversaciones con el hacker y con ellas, las fotos prohibidas.



"Que te jodan a ti y al poder que crees que tienes sobre mí. Voy a escribir sobre esto en mi próximo libro", escribió.



En ese mismo mensaje, la ex chica Disney aseguró que el hombre que se había puesto en contacto con ella le había mostrado imágenes comprometidas de otras celebridades y le advertía que el FBI estaba al corriente de lo ocurrido y probablemente no tardaría en ponerse en contacto con él.



Al inició, Bella se sentía acorralada y con miedo de todo lo que podría pasar si se hacían publicas estas imágenes intimas, pero mientras pasaban las horas se fue calmando y se puso a pensar hasta qué punto iba a dejar que su chantajista tenga las riendas de la situación, además, luego de analizar la conversación que tuvo con esta persona, llegó a la conclusión que se trataba de un adolescente y que quizás nada más grabe podría darse.



“Parecía que era un niño, se expresaba como si fuera un chico de 17 años. Por muy enfadada que esté y por mucho que ahora mismo quiera fregarle la vida por hacer algo así, lo único que espero en el fondo es conseguir enseñarle una lección“, ha explicado Bella en una entrevista para el portal The Hollywood Reporter.



“No deja de ser un niño y todos cometemos errores, pero este es uno muy grave. Pero tampoco deseo arruinarle la vida a un joven de 17 años solo porque se equivocara y se comportara como un imbécil“, agregó la actriz.



“Además, resulta evidente que se trata de una persona inteligente, así que si volviera al buen camino podría acabar siendo alguien que ayude a la sociedad. No siempre se puede destruir a una persona por sus peores cualidades, en su lugar deberíamos ayudarla a reforzar las buenas”, ha concluido.