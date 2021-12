Hace unos días, Ben Affleck no dudó en calificar su nueva relación con Jennifer Lopez como “una gran historia” tras 17 años separados. En una reciente entrevista el actor se refirió a JLo, en cómo pensó en los hijos que tuvo con su exesposa Jennifer Garner antes de volver, su matrimonio con ella y cómo el alcoholismo estuvo presente durante esos años. Las declaraciones han sido calificadas de polémicas, ¿por qué?

Violet (16), Seraphina (12) y Samuel (9) son vitales en la vida del protagonista de ‘Batman’ y en una conversación con Howard Stern declaró que tuvo que reflexionar mucho antes de retomar su romance con la ‘Diva del Bronx’ con el fin de protegerlos.

El retorno de Ben y JLo

En la conversación, Ben Affleck indicó que antes de concretar su nueva historia de amor con Jennifer Lopez, se aseguró que los tres hijos que tuvo con Jennifer Garner vieran con buenos ojos lo que estaba viviendo y no se sienta afectados negativamente.

“Mira, la responsabilidad que tengo para con mis hijos es la más importante de todas, por lo que no haría nada que pudiera ser destructivo o doloroso para ellos”, aseguró. el estadounidense de 49 años.

Por su paso por el programa de radio ‘The Howard Stern Show’ en la emisora Sirius XM, agregó que “dicho esto, soy consciente de que mi vida siempre les va a afectar (...) Su mamá y yo somos celebridades. Eso es difícil. Es una cruz que llevar (...) El otro día llevé a mi hijo al colegio y él es el único que no tiene problema en hablar de todo esto (en referencia a su condición de famoso). Tiene nueve años y en su colegio hay varios niños mayores que me reconocen. Y mi hijo me mira y me dice: ‘Bienvenido a mi vida’”.

Actualmente, Ben Affleck disfruta de su nuevo romance con Jennifer Lopez, pero también comparte junto a su exesposa Jennifer Garner y sus hijos. (Foto: AFP / Composición)

Las polémicas declaraciones sobre Jennifer Garner

En otro momento de la entrevista, Ben Affleck se refirió a sus problemas con el alcohol, pues ha estado en rehabilitación varias veces; sin embargo, algo que le ha valido diversas críticas es haber dicho que “probablemente seguiría bebiendo” si todavía estuviera casado con Jennifer Garner, la madre de sus hijos.

“Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado (...) Yo estaba como ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Y lo que hice fue [me] bebí una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”, explicó.

Ben Affleck también dijo que “teníamos un matrimonio que no funcionaba. Lo intentamos porque teníamos hijos. No queríamos que fuera el modelo de matrimonio para los niños. Hicimos lo mejor (...) Es alguien a quien quiero y respeto, pero con quien no debía seguir casado”.

El actor agregó que pese a las dificultades, ellos terminaron su matrimonio de 10 años “amigablemente” y que “sabía que era una buena madre y esperaba que supiera que yo era un buen padre. Tenía que estar sobrio –también lo sabía– y lo reconocí”.

¿Cómo retomaron la relación JLo y Ben Affleck?

‘Bennifer’ volvió a unirse en febrero de 2021 luego que el actor le enviara correos electrónicos mientras JLo estaba en plena crisis con Alex Rodríguez. JLo y el exjugador de béisbol anunciaron el final de su compromiso el 15 de abril. Tras varias semanas de encuentros, Jennifer Lopez y Ben Affleck oficializaron su relación en el cumpleaños 52 de la cantante mientras paseaban en un lujoso yate por el mar Mediterráneo.

Ellos protagonizaron la película ‘Gigli’ en el 2002 donde se enamoraron. En noviembre se comprometieron pero aplazaron su boda en septiembre del 2003, año en el que debutaron juntos en una alfombra roja; sin embargo, el fin de su relación sorprendió a todos en enero del 2004. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Oscar lo hizo con Jennifer Garner.