Ben Affleck vuelve a caer en problema de alcoholismo y es ingresado nuevamente a centro de rehabilitación | FOTOS

Ben Affleck , el conocido actor que volvió a lo más alto de la popularidad por interpretar a Batman, sufrió una recaída en su problema con el alcohol y su aún esposa, la también actriz, Jennifer Garner, lo convenció de ingresar a una clínica de rehabilitación, en los Estados Unidos.



Los paparazzis registraron los precisos momentos cuando Ben Affleck es llevado por su esposa a la clínica de rehabilitación en su camioneta. En las imágenes se puede apreciar a un 'Batman' con signos de resaca, que no puede conducir.



Ben Affleck fue internado en el centro médico The Canyon ubicado en una exclusiva de Malibú. La lamentable situación del actor motivó que Jennifer Garner decidiera darle nuevamente la mano.



Según los medios de los Estados Unidos, Ben Affleck sufrió una recaída en su problema con el alcohol, tras la ruptura sentimental con su última pareja, la productora Lindsay Shookus.



Esto habría empujado a Ben Affleck a consumir alcohol y terminar en un deplorable estado.



Pese a estar separada de Affleck hace varios años, Jennifer Garner decidió ayudar al interprete de Batman porque es el padre de sus tres hijos.



Días antes de ser internado, Ben Affleck fue captado con una conejita de Playboy de solo 22 años y en otras imágenes, cargando una caja de cervezas.



Esta no es la primera vez que Ben Affleck fue internado en un centro de rehabilitación. La primera oportunidad ocurrió en el 2001 y la siguiente en marzo del 2007.