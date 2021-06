El cantante puertorriqueño Luis Fonsi y su compatriota Myke Towers lanzan este jueves su primera colaboración juntos, “Bésame”, sencillo que fusiona la bachata dominicana con el reguetón pop.

Según Fonsi, cuando comenzó a componer el tema “sabía que quería tener la voz de Myke en ella”.

“Me comuniqué con él a través de su disquera y gracias a Dios su respuesta fue positiva. En menos de veinte minutos grabó esa maravilla que se escuchará en la canción”, resaltó Fonsi, al describir como “fascinante” su trabajo al lado de Towers.

“Su ‘performance’ (presentación) y lírica son impresionantes y me siento muy orgulloso de poder trabajar con él en este tema” por ser su “amigo, boricua y por supuesto todo el éxito que está teniendo”, agregó Fonsi.

“De eso se trata la música latina: de triunfar y dar pasos positivos”, agregó Fonsi durante la grabación del video de “Bésame”, dirigido por el también puertorriqueño Carlos Pérez.

La canción fue escrita entre Fonsi, Towers, Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Keityn.

Fonsi y Towers se conocieron en un elevador durante una ceremonia de premios y fue en ese encuentro que hablaron sobre la posibilidad de trabajar juntos, según se detalló en un comunicado.

“Soy fan de Fonsi y le tengo mucho respeto. El que me haya escogido para una de sus canciones me generó una gran responsabilidad de hacerlo bien y no fallarle a un artista de su calibre”, sostuvo Towers. A su vez, reconoció que su colaboración “es un paso grande” en su carrera.

Igualmente, resaltó que la canción “tiene la picardía” de la bachata de República Dominicana y “trae una vibra súper positiva, por lo que creo que el resultado va a ser grande”.

El video se estrenará este jueves a las 20.00 hora local en el canal oficial de YouTube de Fonsi.

Previo a “Bésame”, Fonsi lanzó el sencillo “Vacío” junto al también artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro, que durante las últimas cuatro semanas ha ocupado la primera posición en múltiples listas de Billboard, mientras que Towers lanzó su nuevo álbum, “Lyke Mike”.

