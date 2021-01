Elyfer Torres interpreta a Beatriz Aurora Rincón en “Betty en NY”, la adaptación estadounidense de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”, que se ha convertido en el nuevo éxito de Netflix. La actriz mexicana de 23 años está dando de qué hablar gracias a su gran interpretación y propósito hacemos un repaso por su carrera actoral, en la que ha hecho frente a diversas situaciones, como la discriminación por su color de piel.

“Betty en NY” gira en torno a Beatriz Aurora Rincón Lozano (Elyfer Torres), una joven mexicana que reside en Nueva York y que se tendrá que enfrentar a los difíciles obstáculos que pone la vida en un mundo donde la belleza lo es todo, para poder conseguir un buen empleo y buen cargo.

Elyfer Torres consiguió su primer protagónico con el remake producido por Telemundo, en el que trabaja junto a otros talentosos actores como Erick Elías, Sabrina Seara, Sylvia Sáenz, Héctor Suárez Gomís, Aarón Díaz, Mauricio Henao y Rodolfo Salas.

Dar vida al emblemático personaje de Betty le ha dado un gran impulso a la carrera de Elyfer Torres, ahora las miradas están puestas sobre ella y no ha dejado pasar esta oportunidad para contar las experiencias que ha vivido dentro de la industria del entretenimiento.

La actriz mexicana Elyfer Torres interpreta a Beatriz Aurora Rincón en la adaptación de la novela colombiana “Yo soy Betty, la fea” (Foto: Elyfer Torres/ Instagram)

“Betty en NY”: las veces que Elyfer Torres ha sido discriminada por su color de piel

Durante una entrevista con “Los Ángeles Times”, Elyfer Torres confesó que ha vivido en carne propia el racismo dentro del mundo de la actuación. Ella contó que muchas veces ha sido rechazada por su aspecto físico y que debemos hacer visibles estos problemas que aún se mantienen vigentes en la sociedad.

“Muchas veces me habían dicho que no podía ser protagonista de algo porque físicamente no cumplía con los estándares de belleza”, contó. “En muchos de los proyectos hoy, aunque sea en Latinoamérica, son personas muy blancas, güeras, de ojos claros, lacias, y honestamente yo no pertenecía a eso”, dijo en la entrevista.

Elyfer Torres confesó que uno de sus mayores deseos es que en las producciones hispanas también exista mayor diversidad e inclusión en los proyectos. Aunque, lamentablemente, el racismo aún existe y es un problema al que debemos hacerle frente.

Elvira Fernanda Torres Pérez es una actriz y cantante mexicana (Foto: Elyfer Torres/ Instagram)

“Pensamos que este tema ya había sido olvidado y resuelto desde hace mucho tiempo, que el color de piel y las cuestiones raciales ya no tenían nada que ver con a donde podíamos llegar y aquí estamos”, continuó.

Torres considera que los artistas deben hablar abiertamente sobre el racismo y la discriminación para hacer visibles estos problemas y tomar acción.

“Creo que como artistas tenemos una plataforma que nos permite hablar de estos problemas y hacerlos visibles para que las personas también se den cuenta y puedan cambiarlo. Es muy loco que todavía tengamos que pasar por eso y no podamos contar historias más allá”, agregó.

Sobre su trabajo en “Betty en NY”, Elyfer Torres se siente muy orgullosa de formar parte de la adaptación que hizo Telemundo de “Yo Soy Betty, la fea”, junto a Aarón Díaz y Erick Elías.

“Cuando me llegó este dije ‘éste tiene que ser, me retiro si no’ y estoy muy feliz de haberlo hecho, sobre todo porque al final ese también es el mensaje detrás de Betty, que no importa cómo te veas, puedes lograr lo que quieras”, declaró.

“Quiero inspirar a otra generación a amarse a sí mismas como son, que sepan que no necesitan cambiar nada para lograr lo que quieran, que fue el mensaje de Betty”, dijo Torres.

La actriz mexicana, Elyfer Torres, interpreta a Beatriz Aurora Rincón en la adaptación de la novela colombiana “Yo soy Betty, la fea”