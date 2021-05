Sylvia Sáenz dio vida a Patricia Fernández en “Betty en NY” (“Betty en Nueva York”), la comedia romántica estadounidense que se convirtió en un éxito en Netflix. Gracias a su gran interpretación de este icónico personaje, la actriz y modelo mexicana logró ganarse el cariño y el respeto del público.

Para Sylvia Sáenz interpretar a la popular ‘Peliteñida’ no fue un trabajo fácil pues significó un gran reto profesional y personal. Aunque al principio le dio mucho miedo, la actriz apostó por mostrar a una Patricia Fernández completamente distinta a lo que se había visto antes y el resultado fue muy gratificante pues “Betty en NY” se convirtió en un éxito internacional.

Mientras la intérprete de 34 años daba lo mejor de ella grabando en Miami los capítulos de “Betty en NY”, remake de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”, también lidiaba con un momento muy difícil en su vida: se estaba divorciando de su esposo. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos los detalles.

“BETTY EN NY”: EL DIFÍCIL MOMENTO QUE VIVIÓ SYLVIA SÁENZ Y CÓMO EL PAPEL DE LA ‘PELITEÑIDA’ LA AYUDÓ

En entrevista con People en español en 2019, Sylvia Sáenz afirmó que “Betty en NY” le cambió la vida tanto a nivel profesional como personal. Aceptar ser parte del proyecto implicaba que la actriz dejara su vida en Londres para mudarse a Estados Unidos, donde se realizaron las grabaciones de la serie.

“Yo ya tenía una vida muy armada y muy hecha en Londres, Europa, y tomar la decisión de irme a hacer Betty a Miami la desestructuró por completo”, dijo la actriz mexicana.

Además de tener que residir durante meses en otro país que no era el suyo, Sylvia Sáenz tuvo que afrontar en su vida personal un difícil y doloroso acontecimiento mientras grababa “Betty en NY” en Estados Unidos.

“Cuando estaba en Miami haciendo Betty me separé”, contó la actriz de 34 años, quien estuvo casada con su novio Ángel, con quien mantuvo una mágica relación desde hace varios años. Sin embargo, el matrimonio duró poco, ya que en 2019 la pareja se divorció.

Debido a ello, Sylvia Sáenz no duda en reconocer que “Betty en NY” ha sido el proyecto más difícil que le ha tocado hacer, emocionalmente hablando. Asimismo, la actriz agradeció a la novela haberla ayudado a superar ese momento tan difícil.

“Agradezco que me haya tocado hacer comedia porque fue un poco como mi escape, lo que me salvó durante todos estos meses que fueron muy difíciles para mí de no saber qué iba a pasar en mi vida después de Betty”, afirmó.

Sylvia también reflexionó cómo su vida cambió con este proyecto que le trajo una gran satisfacción en su carrera. “Al final la vida se fue acomodando de cierta forma, pero sí mi vida era una antes de Betty y otra completamente después de Betty”, agregó.

“Fue un cambio absoluto de una vida que yo estaba muy acostumbrada a tener y una forma de vida con la que estaba muy contenta y de pronto irme a Miami sí fue como un cambio drástico. No me fue fácil acoplarme, pero al final el proyecto valió toda la pena y no lo cambiaría por nada del mundo”, finalizó.