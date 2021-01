“Yo soy Betty, la fea” es una de las telenovelas que logró quedarse grabada en la memoria y corazón de los televidentes, ya que 21 años después de su estreno ha logrado mantenerse vigente en el tiempo y hacerse popular entre nuevas generaciones. La historia creada por Fernando Gaitán ha dado la vuelta al mundo, conquistando al público de más de 100 países desde su estreno en 1999.

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello fueron los protagonistas del melodrama colombiano que sigue la historia de amor entre la economista Beatriz Pinzón y don Armando Mendoza. Si bien la pareja protagónica cautivó al público, hubo alguien que también quedó en el recuerdo de la audiencia. Nos referimos a Marcela Valencia, la gerente de puntos de venta de Ecomoda y rival de amores de ‘Betty, la fea’.

La actriz colombiana Natalia Ramírez dio vida a Marcela Valencia en ‘Betty, la fea’, una mujer celosa, bella e inteligente que estaba enamorada de Armando Mendoza. Este papel le dio fama internacional y le abrió las puertas en el mundo de la actuación. Incluso, a la fecha sigue siendo reconocida como la antagonista de la serie.

Tras interpretar a Marcela Valencia, Ramírez ha continuado trabajando en diversas producciones televisivas haciéndose un nombre en el mundo del espectáculo colombiano. A la par de su vida profesional, la artista se ha dedicado a su faceta como esposa y madre de Gabriela, quien en la actualidad está convertida en una bella y talentosa mujer.

GABRIELA SERRANO, LA HIJA DE NATALIA RAMÍREZ

Cuando Natalia Ramírez grabó “Yo soy Betty, la fea”, la actriz ya era madre de una niña llamada Gabriela Serrano Ramírez, producto de su matrimonio con Gabriel Serrano, según información de Publimetro México.

Su romance no prosperó y terminó separándose, pero su hija fue su mayor fuente de alegría y motivo para seguir adelante. Hoy, Gabriela Serrano es una bella joven de 26 años y es el mayor orgullo de su famosa madre, con quien tiene una relación muy cercana.

A pesar de que creció viendo a su madre cosechar éxitos en el mundo de la actuación, Gabriela Serrano está completamente alejada del medio artístico. Ella estudia Derecho Humanitario y Relaciones Internacionales en Londres, Inglaterra, donde radica desde hace varios años, según contó Ramírez en una entrevista a Bravíssimo en 2016.

Según contó Natalia en esa conversación, un tiempo atrás su hija trabajó con la cadena hispana Telemundo, pero decidió abandonar su carrera para dedicarse a sus estudios. Aunque la actriz intentó persuadir a su hija de no abandonar su camino en el medio, no lo logró.

“Cuando mi hija me dijo ‘mami, voy a estudiar Derecho’ yo (le dije) ‘¡no! ¿Por qué vas a hacer eso si tú ya tienes una carrera?’ (…). Yo le decía ‘por favor, no. Te lo pido, quédate con ellos (Telemundo), por favor, te lo suplico’ y ella (me dijo) ‘no, mami, me voy a estudiar’ (…) Eso fue una pelea”, contó.

En ese show, Natalia Ramírez se conmovió hasta las lágrimas al ser sorprendida con un saludo de su hija, quien la describió como “la mejor mamá del mundo”. “Sabes que te amo infinito y más allá y te mereces todo el éxito y toda la felicidad del mundo”, le dijo Gabriela desde Reino Unido.

Sin duda Gabriela tiene una excelente comunicación con su mamá y con el esposo de la actriz, con quien comenzó a convivir cuando ella solo tenía 5 años. Por esta razón, la joven lo considera como su segundo padre.

A través de Instagram, podemos ver que Natalia Ramírez comparte varias fotografías con su hija expresándole todo su amor y lo orgullosa que esta de ella. Los usuarios no han dejado pasar el enorme parecido entre ellas y la hermosa relación que tienen.